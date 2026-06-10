Trágica fiesta: atleta de Queens, Nueva York murió baleada; adolescente se declaró culpable

Jacob McMillan, adolescente de 18 años, se declaró culpable de homicidio y posesión ilegal de un arma en relación con el balazo que recibió Amira McCleod, atleta residente de Queens (NYC), durante una fiesta en Long Island (NY).

McMillan deberá comparecer nuevamente ante el tribunal para la lectura de su sentencia el 11 de agosto. Se prevé que sea condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua.

“McMillan acabó con dos vidas esa noche: la de Amira McCleod, estudiante de 19 años de la Universidad Monroe, y la suya propia. Amira era una talentosa jugadora de baloncesto que empezaba a encontrar su camino durante su segundo año de universidad cuando fue alcanzada por una bala perdida de McMillan; fue el último disparo que él efectuó mientras huía de la caótica escena que había provocado. Amira era inocente; disfrutaba de sus amistades y de su juventud cuando su vida fue truncada de manera impactante y trágica por el estallido de violencia de este acusado. Esta declaración de culpabilidad garantiza justicia para Amira y para las innumerables personas que la querían”, declaró Anne T. Donnelly, fiscal de distrito del condado Nassau, en un comunicado.

Según la evidencia, el sábado 22 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 10:50 p.m., McMillan intentó entrar a una fiesta que se celebraba en una casa de Willow Avenue, en Hempstead. Se acercó a la vivienda y una de las personas que organizaba la celebración intentó realizarle un registro corporal antes de dejarlo pasar.

McMillan, negándose a ser registrado, se apartó, sacó un arma y efectuó dos disparos contra la persona que había intentado revisarlo. Esa víctima recibió un impacto en el brazo mientras se arrojaba detrás de un automóvil para protegerse de los disparos.

Entonces el acusado comenzó a huir de la casa en dirección sur por Kennedy Av. Luego regresó y realizó un disparo más; la bala atravesó el hombro de otra víctima e impactó en la cabeza a McCleod, residente de St. Albans (Queens), quien asistía a la fiesta con sus amigos. La joven murió al instante.

Las otras dos víctimas de disparos fueron trasladadas a hospitales locales y se recuperaron de sus heridas. El acusado se ocultó en el patio trasero de una vivienda situada a una manzana al sur del lugar de la fiesta hasta aproximadamente las 11:00 p.m., momento en que fue recogido por un vehículo perteneciente a un servicio de transporte compartido. Ese auto dejó al acusado cerca de su vivienda en Baldwin.

Como parte de la investigación, se revisaron numerosas grabaciones de videovigilancia en las que aparecía el acusado vistiendo la misma chaqueta de invierno “North Face”, pantalones y zapatos que llevaba durante la trágica fiesta.

McMillan fue detenido en Baldwin el 2 de diciembre de 2025 por la División de Operaciones Especiales y la Brigada de Homicidios del Departamento de Policía del condado Nassau.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante en la ciudad y sus alrededores. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.