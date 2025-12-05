Adolescente deportista murió baleada en fiesta en Nueva York

Jacob McMillan, adolescente de 18 años, fue arrestado como sospechoso en relación con un tiroteo que cobró la vida “al azar” de Amira McLeod (19), una querida jugadora de baloncesto universitario en Long Island (NY).

El crimen ocurrió el 22 de noviembre a las afueras de una fiesta en una casa cerca de las avenidas Willow y Kennedy en Hempstead, recordó ABC News. La policía informó que la deportista no era la víctima prevista, pero “se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Los agentes encontraron a McLeod y a dos hombres de 20 años con heridas de bala en el lugar de los hechos.

Los hombres fueron trasladados al hospital y se están recuperando. McLeod, base del equipo femenino de baloncesto Monroe University Express, falleció horas después de que ella y su equipo vencieran al Dutchess Community College en el que sería su último partido.

Casi dos semanas después, el miércoles la policía identificó al presunto pistolero como McMillan, residente de Baldwin. Los investigadores indicaron que el anfitrión de la fiesta, un estudiante del Nassau Community College, discutió con el sospechoso antes de que se produjeran los disparos.

“Algunos de esos detalles no están del todo claros; parece que el anfitrión estaba intentando determinar si las personas estaban introduciendo algún tipo de arma”, declaró el teniente detective George Darienzo del Departamento de Policía del condado Nassau. McMillan está acusado de homicidio, intento de homicidio y posesión ilegal de un arma.

Los tiroteos han disminuido 23% en toda la ciudad en comparación con el año anterior, según datos policiales. Pero la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante en Nueva York y sus alrededores, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Esta semana dos adolescentes latinos de 18 años fueron arrestados como sospechosos de haber disparado en la estación de buses y subterráneo Port Authority, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad de Nueva York.

Hay víctimas de todas las edades. En noviembre 32 jóvenes sospechosos -algunos menores de edad- fueron arrestados y acusados en el mayor desmantelamiento de una sola pandilla en Queens (NYC), que además permitió incautar un arsenal de armas letales. Además, Jordan García, niño de 10 años, murió baleado junto a la joven Kiyah Mae Scott (21) en un tiroteo que dejó además cinco personas heridas en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

En septiembre Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.

En 2022 un adolescente de 16 años jugador de baloncesto murió tras recibir cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza, al salir de clases en East Orange, Nueva Jersey.