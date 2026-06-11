56 detenidos: policías heridos; faroles, taxi y Citi Bikes destrozados en celebración de los Knicks en Nueva York

Diez agentes del NYPD resultaron heridos y se realizaron 56 detenciones anoche mientras aficionados eufóricos causaban disturbios y destrozos en las calles de Midtown durante la victoria de remontada de los Knicks en el 4o partido de las finales de la NBA,

Durante el caos fanáticos descontrolados destrozaron un taxi amarillo y bicicletas del sistema Citi Bike, además de lanzar fuegos artificiales, según informaron las autoridades en el balance de hoy. Se les acusó de bloquear el tráfico, pelear en la calle, subirse a camiones y lanzar botellas a los agentes de policía.

Uno de los 10 agentes heridos fue golpeado por una botella lanzada, indicó la policía. Los detenidos enfrentan diversos cargos, entre ellos agresión a un agente de policía, daños a la propiedad, puesta en peligro temeraria, alteración del orden público, resistencia al arresto y obstrucción de la administración pública, señalaron las autoridades. Además, varias detenciones estuvieron relacionadas con la falsificación y venta de ropa no oficial de los Knicks, según una fuente de NYPD citada por Daily News.

Agentes de NYPD solicitaron refuerzos y apoyo para el control de multitudes en las inmediaciones del Madison Square Garden (MSG) tras el partido que terminó después de las 11:00 p.m. El departamento había establecido una amplia zona de seguridad restringida que abarcaba varias manzanas en todas direcciones. El caos se produjo horas después de que James Dolan, propietario del MSG y los Knicks, cancelara la fiesta de visualización prevista, la cual contaba con permiso de la alcaldía para albergar únicamente a 1,000 personas.

Desde la noche del martes y a lo largo de ayer miércoles MSG Sports emitió varios comunicados arremetiendo contra las limitaciones al tránsito y la actividad comercial en el perímetro. Molly Biklen, directora jurídica de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), coincidió en que tales tácticas parecían excesivas.

Un gran despliegue policial vigilaba la zona mientras miles de aficionados con camisetas de los Knicks abarrotaban las calles alrededor del Madison Square Garden, tanto durante el partido como tras la victoria 107-106.

“Una vez más, anoche hubo grandes multitudes que protagonizaron comportamientos increíblemente temerarios y peligrosos, tanto durante como después del partido”, declaró el NYPD en un comunicado hoy. “Esto demuestra exactamente por qué NYPD ha aumentado su presencia dentro y alrededor del Madison Square Garden”. A medida que avanzaba el juego la multitud creció hasta alcanzar unas 10,000 personas y “se volvió cada vez más destructiva”, señaló la policía.

NYPD informó que las 56 personas fueron detenidas al formarse grandes grupos de aficionados revoltosos en varios puntos al norte del MSG, entre la 5ta y la 8va Avenida. De esa cifra, 41 recibieron citaciones judiciales y fueron puestas en libertad, mientras que 15 fueron acusadas ​​formalmente y trasladados ante el tribunal.

Videos que circulan en internet muestran a aficionados eufóricos de los Knicks pisoteando bicicletas de Citi Bike, trepando farolas, intentando robar señales de tráfico y arrancando postes cementados en la acera. En una imágenes un grupo de hombres -uno de ellos ondeando una bandera palestina- saltó sobre un taxi amarillo, destrozando el parabrisas.

El grupo también intentó volcar el taxi, informó la policía. Asimismo, varios aficionados se subieron a cuatro vehículos de NYPD, causando daños en las ventanillas. Algunos también irrumpieron en un camión con remolque y robaron objetos de su interior.

Los Knicks no ganan un título de la NBA desde 1973 y al momento suman 3 triunfos y 1 derrota frente a los San Antonio Spurs en las finales. El 5to partido será el sábado en Texas, y si para entonces todavía no hay un ganador también habrá juegos el 16 de junio en NYC y el 19 en San Antonio. No está claro aún si colocarán pantallas gigantes afuera del MSG durante esos encuentros.

Hasta ahora en todos los partidos de la final NBA 2026 ha habido disturbios, policías agredidos y fanáticos detenidos en Manhattan, incluso cuando los juegos se han realizado en San Antonio (Texas).