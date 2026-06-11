Madison Sq Garden vs alcalde Mamdani: guerra en Nueva York en torno a los Knicks

Mientras los NY Knicks y los San Antonio Spurs protagonizan un duelo a muerte en las canchas de la final NBA, el dueño del equipo y del Madison Square Garden (MSG), James Dolan, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, están librando otra batalla.

Ayer, horas después de que la alcaldía anunciara que sólo 1,000 personas podrían reunirse con estrictas medidas de seguridad para ver el 4to partido en pantalla gigante afuera del MSG, Dolan decidió cancelar esa opción, criticando la estricta zona de seguridad que la Policía de Nueva York tenía prevista desde las 4 p.m. de la calle 29 a la 35 entre 6ta y la 8va Avenida de Manhattan.

Desde la noche del martes y a lo largo de ayer miércoles MSG Sports emitió varios comunicados arremetiendo contra las limitaciones al tránsito y la actividad comercial en el perímetro. Luego Dolan canceló abruptamente al final de la tarde los planes de la alcaldía.

Dolan anunció en la emisora ​​WFAN que la fiesta de visualización quedaba cancelada, quejándose de que el aforo permitido por la policía de Nueva York (NYPD) para el evento era insuficiente, reportó Daily News. “Esperábamos que el alcalde y la comisionada (de policía) cambiaran de opinión y entonces habríamos instalado las pantallas. Claramente no han cambiado de opinión. Ya es tarde, son casi las 5 p.m., así que no se van a montar las pantallas”.

“MSG solicitó un permiso para organizar una reunión de aficionados para ver el evento, con una capacidad de entre 500 y 999 personas. Aprobamos dicho permiso para 999 asistentes. Ahora, el Sr. Dolan ha decidido cancelar la reunión”, se quejó el alcalde Mamdani en Twitter/X a las 4.59 p.m., aumentando la confusión.

Quejas sobre el cierre de calles

“Que el alcalde Mamdani ´conceda´ un permiso para un evento de visualización pública es, en el mejor de los casos, una maniobra hipócrita. La autorización conlleva múltiples condiciones, como limitar el aforo a 1,000 espectadores y exigir que todos dispusieran de entrada. Sin embargo, lo más grave es el plan del alcalde de impedir que los aficionados celebren en los alrededores del Madison Square Garden, lo que convertirá las calles próximas al recinto en un escenario propio de un estado policial“, se quejó Madison Square Garden Sports en un comunicado previo ayer.

“Esto está arruinando mi negocio”, afirmó a NBC News Angela Reilly, propietaria de “Molly Wee”, un pub irlandés cercano al MSG. “En 46 años, nunca había visto un nivel de seguridad como éste”.

Molly Biklen, directora jurídica de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), coincidió en que tales tácticas parecían excesivas. “El control de multitudes en grandes eventos es razonable, pero los momentos históricos no dan carta blanca para un despliegue policial desmedido ni para respuestas exageradas por parte de NYPD”, señaló.

Los momentos históricos no dan carta blanca para un despliegue policial desmedido ni para respuestas exageradas por parte de NYPD" Molly Biklen – Directora jurídica de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU)

“Al parecer, el alcalde Mamdani y la comisionada de policía (Jessica) Tisch, a pesar de lo que digan, no quieren que se produzcan estas celebraciones (…) El cierre total de las zonas aledañas al MSG afectará no sólo a la celebración, sino también a todos los pequeños negocios que dependen de los aficionados del Garden para su sustento. Estas celebraciones forman parte del corazón y el alma de los neoyorquinos. Resulta difícil comprender las acciones del alcalde y de la comisionada de policía, supuestamente realizadas en apoyo a los Knicks y a sus seguidores”, dijo Madison Square Garden Sports en otro comunicado.

El de anoche sería el primer partido de los Knicks en casa con transmisión afuera del MSG en las finales: los dos primeros fueron en remoto desde San Antonio (Texas) y el 3ero se hizo en Bryant Park debido a la presencia del mandatario Donald Trump, quien fue abucheado siendo invitado de Doland. En todos los casos ha habido disturbios, policías agredidos y fanáticos detenidos.

El alcalde Mamdani -quien también acudió el lunes al partido donde los Knicks cayeron tras 13 victorias consecutivas, diciendo que había pagado $1,000 por una entrada sin asiento-, anunció la celebración del “Día de Vestir de Azul y Anaranjado” para ayer miércoles, invitando a estudiantes de escuelas públicas, docentes y empleados municipales a vestir los colores emblemáticos en apoyo al equipo.

Los Knicks no ganan un título de la NBA desde 1973 y al momento suman 3 triunfos y 1 derrota frente a los San Antonio Spurs en las finales. El 5to partido será el sábado en Texas, y si para entonces todavía no hay un ganador también habrá juegos el 16 de junio en NYC y el 19 en San Antonio. No está claro aún si colocarán pantallas gigantes afuera del MSG durante esos encuentros.