Remontada histórica de los Knicks desata euforia en la concentración mundialista de la selección de EE.UU.

En medio del ambiente futbolístico por el inicio de la Copa del Mundo 2026, la NBA ha acaparado reflectores. La remontada histórica de 29 puntos de New York Knicks ante San Antonio Spurs el pasado miércoles en el Juego 4 de las Finales desató la euforia en la concentración mundialista de la selección de Estados Unidos.

A través de un video en redes sociales, el equipo de Estados Unidos compartió el momento de locura y celebración de algunos jugadores que disfrutaban del partido de la NBA en plena concentración mundialista.

En las imágenes se observa a las principales figuras de la selección de futbol de Estados Unidos saltando y gritando frente al televisor, celebrando una espectacular remontada de los Knicks en la serie por el campeonato de la NBA.

SOMEONE CHECK ON KNICKS FAN TYLER ADAMS https://t.co/ISvTYiYAie pic.twitter.com/2yy3qpec1S — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 11, 2026

La fiebre por los Knicks no es casual dentro del campamento de la selección de Estados Unidos. El grupo está lleno de jugadores nacidos en Nueva York, entre ellos Tyler Adams y el defensor Joe Scally, que han contagiado al resto con el entusiasmo por el equipo.

El impacto de las Finales llegó tan lejos que incluso futbolistas sin vínculo con la ciudad se sumaron al furor. Malik Tillman, criado en Alemania, contó que terminó convertido en un fanático absoluto de la franquicia. Cada vez que hay partido, el vestuario se detiene por completo para seguir la transmisión.

Antes de que arrancara la pelea por el Trofeo Larry O’Brien, el capitán del USMNT ya había dejado clara su fe en los Knicks. Adams lanzó un pronóstico que hoy circula por todas partes: “Knicks en cuatro, viejo”.

Las puertas del manicomio se abrieron la noche del miércoles en el Madison Square Garden luego de que los Knicks lograran una de las más grandes hazañas en unas finales de la NBA.

El equipo de Nueva York remontó 29 puntos y se llevó la victoria 107-106 en el Juego 4 para ponerse a una sola victoria del título.

Nueva York tendrá la posibilidad de conseguir el título en el Madison Square Garden en el juego 5, el próximo sábado 13 de junio a las 8:30 pm.

Está es la tercera aparición de los Knicks en las finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.



Sigue leyendo:

· Knicks logran remontada histórica ante Spurs y se acercan al título de NBA

· Fallece leyenda de los Chicago Bulls y narrador icónico Stacey King a los 59 años

· Spurs silencian el Madison Square Garden y consiguen su primer triunfo en las Finales de NBA ante Knicks



