Mundial 2026: seis trucos para comer en las calles de Nueva York sin enfermarte

Nueva York es el epicentro de uno de los eventos deportivos más importantes: la Copa FIFA 2026. Todo está listo, desde la seguridad hasta las más diversas opciones para beber y comer. Pero ¿sabías que hay 6 trucos para evitar intoxicaciones alimentarias cuando comes en la calle?

Comer un hot dog en un puesto callejero, los populares platos de arroz o un sándwich de pastrami en la Gran Manzana es toda una experiencia culinaria. Son de las cosas que todo turista amante de la comida agenda en su itinerario, y aunque es algo rico de disfrutar, también es cierto que podemos tomar previsiones para evitar terminar con malestares estomacales o en urgencias.

La ingeniera en alimentos, Mariana Zapien, recomienda estar atentos a ciertas señales muy sencillas de identificar cuando comemos en la calle o en puestos ambulantes, las cuales nos pueden ahorrar pasar un mal rato.

1. Higiene del personal y del espacio

Una vez que identificamos dónde vamos a comer, hay señales de higiene en el manejo de los alimentos que debemos tomar en cuenta, como que los empleados trabajen con el cabello recogido y que las superficies donde preparan los alimentos, al igual que las uñas, estén limpias. Además, la persona que cobra no debería ser la misma que prepara la comida.

“Recuerda que las manos son una de las principales vías por las que los microorganismos llegan a los alimentos”, agrega Zapien.

2. Alta rotación de clientes

Un lugar lleno, con personas a la espera de ser atendidas, es una excelente señal de la alta rotación de los alimentos.

“Significa que la comida se prepara constantemente y pasa menos tiempo almacenada o esperando ser servida”.

3. Evitar la contaminación cruzada

El manejo seguro de los alimentos es vital. La experta advierte que se debe observar que los alimentos crudos y los cocidos se mantengan por separado.

“La contaminación cruzada ocurre cuando los microorganismos presentes en los alimentos crudos llegan a los alimentos que ya están listos para consumirse, y esa es una de las causas más comunes de enfermedades transmitidas por alimentos”.

4. Conservación y cadena de frío

La conservación de los alimentos es clave para disfrutar sin enfermarse. Si comemos en un puesto ambulante, seguramente no tendrán un refrigerador; sin embargo, hay maneras de mantener la cadena de frío.

Las carnes, lácteos, mariscos e ingredientes perecederos deberían mantenerse refrigerados, ya sea en hieleras o recipientes cubiertos con suficiente hielo, explica Zapien. Si observamos que los ingredientes tienen horas al sol a temperatura ambiente, lo más seguro es descartarlos.

5. Salsas y aderezos bajo lupa

Los aderezos y salsas deben estar frescos y bien refrigerados. Las salsas, el cilantro y la cebolla no suelen cocinarse antes de servirse, por lo que si se dejan mucho tiempo a temperatura ambiente o se manipulan constantemente, pueden representar un mayor riesgo microbiológico.

6. Comida caliente, ¡siempre humeante!

La gastronomía mexicana es muy frecuente en la Gran Manzana, y hay señales para identificar cuando está bien hecha; por ejemplo, la comida caliente debe servirse realmente caliente.

“Si tus tacos, quesadillas o antojitos salen del comal con vapor visible es una muy buena señal, porque una buena cocción elimina los microorganismos que pueden enfermarte”.

Para la experta, comer en la calle se puede disfrutar al máximo si disminuimos el riesgo de intoxicaciones alimentarias observando estas sencillas señales.

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