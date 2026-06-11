Aaron Sorkin apuesta por la historia de Meta en “The Social Reckoning”

Dieciséis años después de que “The Social Network” retratara el nacimiento de Facebook en una habitación universitaria, Aaron Sorkin vuelve a poner la mirada sobre la empresa que transformó internet. Esta vez, sin embargo, el interés no está en cómo comenzó todo, sino en las consecuencias que llegaron después.

El primer tráiler de “The Social Reckoning” ya fue presentado y muestra que la secuela tomará distancia de la película de 2010 para adentrarse en uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente de Meta. Intrigas corporativas, filtraciones internas y debates sobre el impacto de las redes sociales marcan el tono de una producción que promete abrir un nuevo debate bastante incómodo.

Sorkin no sólo escribió el guion, sino que también asumió la dirección del proyecto. Además, figura entre los productores junto a Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser.

Una historia nacida de documentos reales

La película encuentra su punto de partida en “The Facebook Files”, la investigación publicada por The Wall Street Journal en 2021. Aquella serie de reportajes expuso documentos internos de Facebook que revelaban preocupaciones sobre los efectos de la plataforma en adolescentes, además de cuestionamientos relacionados con la propagación de desinformación.

La sinopsis oficial adelanta: “La película se basa en los hechos que dieron origen al impactante reportaje del Wall Street Journal, ‘Los archivos de Facebook’. Está inspirada en la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook, busca la ayuda de Jeff Horwitz (White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que termina por revelar los secretos mejor guardados de la red social”.

La figura de Frances Haugen ocupa un lugar central en la trama. La exingeniera se convirtió en una de las denunciantes más conocidas del sector tecnológico cuando compartió miles de documentos internos que terminaron alimentando investigaciones periodísticas y debates políticos en distintos países.

Reparto repleto de nombres conocidos

La ganadora del Oscar, Mikey Madison, reconocida por “Anora”, lidera el elenco junto a Jeremy Allen White, estrella de “The Bear”. A ellos se suman Bill Burr, conocido también por su participación en “Breaking Bad”, y Jeremy Strong, actor de “Succession”, quien asume el desafío de interpretar a Mark Zuckerberg.

El cambio resulta significativo porque en “The Social Network” el fundador de Facebook fue encarnado por Jesse Eisenberg. En esta nueva etapa, Zuckerberg aparece como un empresario consolidado, rodeado de críticas y sometido a una presión pública mucho mayor que la mostrada en la primera película.

Más allá de las diferencias argumentales, ambas producciones comparten un elemento fundamental: la pluma de Aaron Sorkin. El cineasta obtuvo el Oscar al mejor guion adaptado en 2011 gracias a “The Social Network”, una obra que se convirtió en referencia obligada para entender el ascenso de las grandes compañías tecnológicas.

Durante una presentación en CinemaCon, Sorkin explicó qué lo motivó a regresar a este universo: “No hay vida que el algoritmo de Facebook no haya tocado, y esa influencia lo ha moldeado todo. Así que es hora de decir más”.

“The Social Reckoning” llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 9 de octubre y buscará demostrar que la historia de Facebook todavía tiene capítulos pendientes por contar.

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