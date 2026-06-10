Al Pacino, rendido ante la actuación de Diego Boneta en “Killing Castro”

No todos los días una estrella recibe palabras de admiración y respeto por parte de Al Pacino. Mucho menos cuando esa aprobación llega de manera espontánea, frente a una cámara y con la naturalidad de quien lleva más de medio siglo observando a los mejores actores de la industria.

Ese fue el momento que vivió Diego Boneta. El intérprete mexicano compartió en redes sociales un encuentro con el protagonista de “El Padrino”, quien no ocultó la impresión que le dejó su trabajo en “Killing Castro”, una de las películas que más curiosidad está despertando dentro del circuito cinematográfico.

Las imágenes muestran a ambos sentados uno junto al otro. Entonces llega el comentario que terminó convirtiéndose en noticia: “Qué gran actuación da este muchacho. Es todo lo que puedo decir”, afirmó Pacino mientras observaba a Boneta.

La reacción del mexicano fue inmediata, una sonrisa de sorpresa acompañó unas palabras de agradecimiento que más tarde publicó en sus plataformas digitales: “Inmensamente agradecido. Gracias por ser una verdadera inspiración para todos nosotros. Gracias, Al”, escribió.

Este elogio va más allá de una felicitación

En Hollywood abundan los cumplidos de cortesía; por eso, las palabras del ganador del Oscar llamaron especialmente la atención.

Pacino también señaló una cualidad que considera esencial en los grandes intérpretes: “Es increíble. Se convierte en el personaje, una de las cosas más grandes que puede hacer un actor”, comentó el veterano artista.

El reconocimiento adquiere un significado especial si se considera quién lo pronuncia. Al Pacino es una de las figuras más influyentes de la historia del cine, responsable de personajes inolvidables en películas como “El Padrino”, “Scarface”, “Perfume de mujer” y “Heat”.

Para Boneta, que ha construido una carrera cada vez más sólida en Estados Unidos, el respaldo representa uno de los momentos más significativos de su trayectoria internacional.

La película que los reunió

El proyecto que reunió a ambos actores es “Killing Castro”, un thriller político dirigido por Eif Rivera que se sitúa en uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría.

La historia transporta al espectador al Nueva York de 1960, cuando la presencia de Fidel Castro en Naciones Unidas provocó movimientos estratégicos entre distintos sectores del poder estadounidense. La trama explora las operaciones en las que intervienen organismos como la CIA, el FBI y miembros de la mafia con el propósito de frenar la influencia del líder cubano.

Uno de los episodios centrales del relato se produce cuando Castro decide hospedarse en el Hotel Theresa de Harlem tras recibir una invitación de Malcolm X. A partir de ese momento, la tensión política escala y las consecuencias alcanzan dimensiones internacionales.

Dentro de ese complejo contexto histórico, Diego Boneta asumió el desafío de interpretar a Fidel Castro, un personaje que continúa generando debate décadas después de su llegada al poder. El trabajo exigió una transformación física y un profundo proceso de investigación para comprender las distintas facetas de una de las figuras más polémicas del siglo XX.

Aunque el estreno comercial de “Killing Castro” todavía no se ha dado, la película ya comenzó a generar intriga y muchas ganas por verla. Y si algo quedó claro tras las palabras de Al Pacino, es que la actuación de Diego Boneta se perfila como uno de los aspectos más comentados del proyecto.

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