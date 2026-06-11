Tom Hanks y Tim Allen hablan de Bad Bunny y la tecnología por “Toy Story 5”

A Woody y Buzz les ha tocado sobrevivir a mudanzas, despedidas y cambios de generación. Ahora, en “Toy Story 5”, el reto es otro y está mucho más cerca de la realidad que viven millones de familias. La nueva película de Pixar pone la mirada sobre el creciente vínculo de los niños con los dispositivos electrónicos, un tema que también llevó a Tom Hanks y Tim Allen a compartir sus propias reflexiones.

El tráiler final de la cinta muestra que la pandilla de juguetes se enfrenta a una amenaza inesperada: Lilypad, una tableta electrónica que capta toda la atención de Bonnie. El conflicto conecta con una preocupación cada vez más frecuente, la sustitución de los momentos de juego tradicional por largas horas frente a las pantallas.

Durante una conversación exclusiva con el periodista Rafael Cores, Tim Allen explicó que comprende perfectamente el atractivo de la tecnología porque él mismo es un entusiasta de las computadoras y los dispositivos. Sin embargo, reconoció que también percibe los excesos.

“Yo lo veo de esta manera. Recuerdo la voz que sale de mí, y soy un fanático de la tecnología. Me encantan las computadoras; me apasionan las máquinas. No me la paso desplazando la pantalla, pero lo hice sólo para descubrir qué hacían mi hija y mi esposa. Y termino diciendo ‘bajen el teléfono'”, afirmó.

Una preocupación que refleja la vida actual

Allen comparó la situación con los cambios tecnológicos que marcaron su propia juventud. Para él, cada generación encuentra una nueva forma de entretenimiento que termina absorbiendo gran parte de su atención.

“Recuerdo a mis padres diciendo: ‘bajen la música’. Una vez que pasamos de la radio AM a la FM, radio digital, la música era increíble y teníamos equipos de sonido grandes. Todo el día teníamos la música a todo volumen en el auto; era todo sobre la música. Entonces, creo que es lo mismo, comienzas y luego surge la palabra conexión”, contó.

Tom Hanks, por su parte, destacó que la historia aborda también las consecuencias emocionales del entorno digital. El actor recordó una escena en la que los padres de Bonnie están concentrados en sus propios dispositivos mientras la niña permanece conectada a Lilypad.

“La diferencia es que hay un momento en la película cuando los padres están concentrados en sus computadoras portátiles y sus tabletas y dicen: ‘¿Dónde está Bonnie?’…’Está arriba en su Lilypad’. Y ella está ahí sintiendo cómo la lastiman las cosas que sus supuestos amigos escriben sobre ella”, indicó.

El intérprete de Woody también se refirió al avance de la inteligencia artificial y a los riesgos que puede implicar cuando no existe un uso responsable: “La IA es como si pudiera fomentar sus mejores aspectos. Es una gran herramienta en muchos sentidos, pero también puede volverse algo diabólico”.

La sorpresa que provocó Bad Bunny

Entre las novedades del reparto destaca la participación de Bad Bunny, quien presta su voz a Pizza with Sunglasses, uno de los nuevos juguetes que se suman a la historia.

La incorporación del artista tomó por sorpresa incluso a los protagonistas. Cuando le revelaron que el personaje era interpretado por el cantante, Hanks respondió entre risas: “‘¿Estás bromeando?’. Ni siquiera sabíamos. Supimos hasta que llegamos a esa parte”.

Allen admitió que algo le resultaba familiar al escuchar al personaje, aunque no logró identificarlo de inmediato: “Reconoces un poco la voz y luego no logras ubicarla”.

“Toy Story 5” llegará a los cines el 19 de junio y las proyecciones apuntan a una recaudación cercana a los $150 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. De concretarse esa cifra, la producción se convertiría en el estreno más exitoso de 2026 para Pixar.

Sigue leyendo:

Bad Bunny logró conquistar al equipo de Pixar por su pasión por “Toy Story 5”

Belinda se une a “Toy Story 5” dando voz a Lilypad

Bizarrap dará su voz a un nuevo personaje en “Toy Story 5”