Belinda sorprende y ya luce como la emperatriz Carlota

Una tiara imponente, un vestido rojo de época y una mirada que adelanta ambición y carácter. Así aparece Belinda en las primeras imágenes de “Carlota”, la miniserie que prepara Sony Pictures Television y que acaba de revelar su primer adelanto tras varios meses de expectativa.

El proyecto fue anunciado hace casi un año y, desde entonces, había mantenido en reserva gran parte de su propuesta visual. Ahora, el avance permite ver por primera vez a la cantante y actriz completamente transformada en Carlota de Habsburgo, una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia mexicana.

Además de ofrecer algunas escenas de la producción, el adelanto confirma que la serie llegará en 2027, aunque todavía no existe una fecha concreta para su estreno.

Una mirada distinta al Segundo Imperio Mexicano

“Carlota” se adentra en los acontecimientos que rodearon el ascenso de Carlota y Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, la producción no busca convertirse en una recreación estrictamente histórica.

La propuesta apuesta por reinterpretar a sus protagonistas desde una perspectiva más emocional, explorando temas como el poder, el deseo, la traición y las tensiones políticas que marcaron aquella etapa del siglo XIX.

Belinda lidera un elenco internacional en el que también destacan Jaime Lorente, encargado de interpretar a Maximiliano de Habsburgo; Bárbara de Regil como Enriqueta Villalpando, integrante de la aristocracia de la corte; y Sebastián Zurita en el papel del militar Leonardo Márquez.

A ellos se suman Álvaro Rico como Leopoldo, hermano de Carlota; Clara Alvarado como Paula Kolonitz; Miguel Ángel Silvestre interpretando a Van Der Smissen y Mabel Cadena dando vida a Josefa.

Equipo creativo con experiencia en grandes producciones

Detrás de la serie se encuentra Carlos Quintanilla Sakar, creador del proyecto y responsable de las funciones de “showrunner” junto a Adriana Pelusi, quien además participó en la escritura del libreto.

La dirección corre por cuenta de Ana Lorena Pérez Ríos, reconocida por su trabajo en “Como agua para chocolate”, y Alejandro Bazzano, uno de los realizadores vinculados a “La Casa de Papel”. Quintanilla Sakar también figura entre los productores ejecutivos junto a Alejandro Ríos y Madeleine Contreras.

El rodaje comenzó a finales de enero en España y concluyó hace apenas unas semanas. La noticia fue compartida, tanto por el creador, como por varios integrantes del reparto. Además, la producción realizó grabaciones en distintos puntos de Latinoamérica, aunque hasta ahora no se han revelado las locaciones elegidas.

La aparición de este primer adelanto despeja una de las principales incógnitas alrededor de la serie y confirma la apuesta visual de una producción que pretende acercar un episodio histórico conocido desde una óptica más íntima y dramática.

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