Centre 360 abre gratis al público en Nueva York: así es la vista secreta de 360° desde el Municipal Building

La ciudad de Nueva York acaba de sumar una nueva atracción turística que, hasta hace poco, permanecía prácticamente fuera del alcance del público. Se trata de Centre 360, una experiencia gratuita que permite acceder por primera vez en más de un siglo a la cúpula del histórico David N. Dinkins Municipal Building, uno de los edificios gubernamentales más emblemáticos de Manhattan.

Ubicado en el número 1 de Centre Street, en el corazón del Bajo Manhattan, este edificio ha sido durante décadas un lugar asociado con trámites y oficinas municipales. Sin embargo, tras una restauración de $6 millones de dólares, una de sus áreas más espectaculares quedó abierta a visitantes que deseen contemplar la ciudad desde una perspectiva completamente diferente.

La experiencia recibe el nombre de Centre 360 porque permite recorrer un balcón circular desde el que se obtiene una vista panorámica completa de Nueva York. Desde más de 500 pies (152 m) de altura, los visitantes pueden observar puntos icónicos de la ciudad en todas las direcciones: el puerto, los rascacielos del distrito financiero, los puentes que conectan Manhattan con otros sectores y buena parte del perfil urbano que ha convertido a Nueva York en una de las ciudades más reconocibles del mundo.

Un espacio cerrado desde 1914

La apertura tiene un significado histórico especial. Según las autoridades municipales, esta es la primera vez desde la inauguración del edificio en 1914 que el público puede acceder a esta zona. La cúpula, conocida como cupola, forma parte de la torre central y, durante generaciones, estuvo reservada para usos internos.

La comisionada del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad, Yume Kitasei, destacó que el atractivo no radica únicamente en las vistas. También representa una oportunidad para apreciar la historia de Nueva York desde un punto privilegiado.

Desde el balcón circular es posible contemplar cómo convergen distintos capítulos de la evolución de la ciudad. Los visitantes observan edificios históricos, nuevos desarrollos inmobiliarios, corredores de transporte y monumentos que narran más de un siglo de crecimiento urbano. La experiencia busca mostrar a Nueva York no solo como un conjunto de rascacielos, sino como una compleja red de comunidades, instituciones y barrios.

La historia detrás del edificio

El inmueble donde funciona Centre 360 tiene una relevancia propia dentro de la arquitectura estadounidense. Diseñado por la firma McKim, Mead & White, fue concebido para albergar múltiples dependencias municipales después de la consolidación de los 5 distritos de Nueva York.

La construcción comenzó en 1909 y concluyó 5 años más tarde. Actualmente cuenta con aproximadamente un millón de pies cuadrados de oficinas y es considerado uno de los edificios gubernamentales más grandes del mundo.

Entre sus características más llamativas figura haber sido el primer edificio público de Estados Unidos construido directamente sobre una línea de metro en funcionamiento. Debajo de la estructura opera la estación Chambers Street, una innovación notable para la época.

El edificio también posee reconocimiento patrimonial. En 1972 fue incorporado al National Register of Historic Places, consolidando su importancia dentro de la historia arquitectónica del país. Además, ha aparecido en numerosas películas y producciones audiovisuales ambientadas en Nueva York.

La estatua dorada que domina el horizonte

Uno de los elementos más fotografiados del recorrido es la gigantesca estatua conocida como Civic Fame. Esta figura de cobre recubierta en dorado se eleva 25 pies (7,6 m) sobre la cúpula y ha vigilado el centro cívico de la ciudad desde hace más de un siglo.

La obra fue creada por Adolph Weinman e instalada en 1914. En una de sus manos sostiene una corona de 5 puntas que simboliza los 5 distritos de Nueva York. En la otra porta una rama de laurel y un escudo.

Lo que hace aún más singular la visita es que el balcón permite situarse directamente debajo de la estatua, una perspectiva imposible de obtener desde la calle. Según los organizadores, este detalle convierte a Centre 360 en una experiencia arquitectónica única dentro de la ciudad.

Cómo visitar Centre 360 gratis

El acceso al mirador no tiene costo, pero requiere reservación previa. Las entradas deben obtenerse exclusivamente en línea debido al espacio limitado disponible en cada recorrido.

La ciudad ofrece 8 horarios diarios de visita, de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Cada grupo puede incluir hasta 5 personas, lo que permite mantener una experiencia íntima y controlada dentro de un edificio que continúa funcionando como centro administrativo.

El recorrido comienza en la tienda oficial CityStore, ubicada en la base del edificio. Desde allí, los visitantes utilizan dos elevadores para ascender hasta el nivel de observación situado 37 pisos por encima de Centre Street.

Las autoridades esperan que la nueva atracción se convierta en una parada obligatoria para residentes y turistas que buscan experiencias diferentes en Nueva York.

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