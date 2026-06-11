Desde Andrea Bocelli hasta Major Lazer: todo lo que se vivió en el countdown concert del Mundial

La FIFA se quiere encargar de este Mundial de 2026 sea el más grande de todos y por eso no se enfocaron no solamente en lo deportivo, sino que también prepararon un espectáculo artístico antes, durante y al final del evento.

Justamente este miércoles por la noche iniciaron estos eventos con un countdown concert que se vivió en simultáneo en las tres ciudades donde se disputará el máximo evento de selecciones: Ciudad de México (México), Los Angeles (EE.UU.) y Toronto (Canadá).

Andrea Bocelli comenzó el espectáculo y Major Lazer tuvo el cierre

El evento comenzó con una presentación a la altura del evento en Ciudad de México y con la presentación del maestro Andrea Bocelli junto a la Orquesta Sinfónica de Minería. Con transmisión a través de streaming a las otras dos ciudades, donde, al igual que en México, había un llenazo total recargando energías para lo que será la fiesta futbolera.

El espectáculo se distribuyó en un cantante o agrupación por ciudad en rotación. Después de Bocelli, iniciaron las presentaciones en Toronto y luego en Los Angeles.

Este concierto lo continuaron: Davido y Brian Adams, para luego darle paso a Los Ángeles Azules junto a Belinda, quienes interpretaron “Por Ella”, uno de los temas del álbum mundialista, y “Amor a Primera Vista”.

De esa manera, siguieron pasando artistas en las tres ciudades, incluyendo a la venezolana Elena Rose, quien también fue parte del espectáculo, hasta un cierre lleno de energía con Major Lazer