Glenn Close y otras estrellas de Hollywood recibirán un Premio Oscar honorífico

Este miércoles 10 de junio, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha informado cuáles son las personalidades de Hollywood que serán reconocidas en la edición 17 de los Governors Awards, ceremonia que se hará el próximo 15 de noviembre.

Los elegidos por la Academia fueron la actriz de 79 años Glenn Close, el director de cine de 88 años Ridley Scott, el animador Floyd Norman y las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler. Cada uno, desde sus espacios en Hollywood, es reconocido por alguna particularidad.

Hay que recordar que desde hace casi 20 años la Academia decidió hacer una gala adicional para reconocer lo mejor de Hollywood, pero esta vez sin categorías y competición como en los Premios Oscar. Aunque los premios honoríficos siempre existieron, la creación de los Governors Awards permite que el reconocimiento se haga fuera de la ceremonia oficial de los Oscar, dando más protagonismo a los seleccionados de cada año.

Estos premios honoríficos también han sido calificados por algunos como un “premio de consolación”, pues en varias ocasiones se les ha otorgado a estrellas que han sido múltiples veces nominadas a los Oscar pero nunca lo han ganado.

La edición 17 de los Governors Awards es un ejemplo de esa tendencia, pues Close y Scott nunca se han llevado un Premio Oscar, aunque sí han estado nominados. La actriz ha sido nominada ocho veces, cuatro de ellas como Mejor Actriz de Reparto y las otras cuatro como Mejor Actriz.

En el anuncio hecho por la Academia, explican: “A lo largo de su extraordinaria trayectoria, la incomparable gama emocional de Glenn Close ha dado vida a algunos de los personajes más complejos del cine”.

Ridley Scott ha sido nominado tres veces a los Oscar, pero nunca ha ganado. Crédito: Scott A Garfitt | AP

Por otro lado, Scott ha sido nominado tres veces en la categoría Mejor Director; esas nominaciones las recibió por su trabajo en las películas “Thelma & Louise” (1992), “Gladiator” (2001) y “Black Hawk Down” (2002).

Sobre el cineasta, la Academia dice: “Es un verdadero visionario cuyo legado de décadas ha dejado una huella incalculable en el cine y la cultura a nivel mundial”.

¿Quién es Floyd Norman?

Aunque Clese y Scott son de los seleccionados más populares de esta edición, también será reconocida la trayectoria de Floyd Norman, conocido por haber sido el primer animador negro de Walt Disney Animation Studios, en los años 50.

La primera película del estudio en la que participó fue en “La bella durmiente” (1959), pero también colaboró en muchas otras películas importantes de Disney como “La espada en la piedra”, “Mary Poppins”, “El libro de la selva” y “Robin Hood”.

Su portafolio también incluye películas de Disney y de Disney Pixar más recientes: “El jorobado de Notre Dame”, “Mulan”, “Toy Story 2” y “Monstruos, Inc.”.

Aunque ha trabajado en diferentes éxitos de animación, Norman nunca ha sido nominado a los Premios Oscar. Sin embargo, la Academia reconoce su trayectoria y apunta: “Floyd Norman es el legendario animador que ha roto barreras e inspirado a generaciones de artistas a lo largo de su brillante carrera”.

¿Cuál es la importancia de Christine Vachon y Pamela Koffler en Hollywood?

La lista de festejados en esta edición de los Governors Awards termina con las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler, quienes han enfocado su carrera en el cine independiente. Tienen una trayectoria de 30 años y en ese tiempo han producido más de 100 películas.

Al centrarse en el cine independiente, las productoras no son popularmente conocidas, como igualmente pasa con otros productores. Sin embargo, su portafolio está lleno de varios títulos de gran importancia para el cine estadounidense. Algunos de ellos son: “Kids”, “I Shot Andy Warhol”, “Happiness”, “Boys Don’t Cry”, “Hedwig and the Angry Inch”, “Far From Heaven”, “One Hour Photo”, “Still Alice”, “Carol” y “Dark Waters”.

Su estreno más reciente fue “Materialists”, en el 2025, película dirigida por Celine Song y protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal. En 2024, fueron nominadas en la categoría Mejor Película por “Past Lives”.

Según la Academia, Vachon y Koffler “desempeñan un papel fundamental en el cine independiente estadounidense, defendiendo narrativas audaces, ambiciosas y singulares”.

Pamela Koffler y Christine Vachon tienen 30 años de carrera en Hollywood. Crédito: Andy Kropa | AP

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