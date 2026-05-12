Conan O’Brien volverá a presentar los Premios Oscar de 2027, por tercer año consecutivo

El comediante Conan O’Brien fue elegido por la Academia para presentar los Premios Oscar 2027 por tercer año consecutivo. En 2027 se celebrará la 99.ª edición de los Óscar y también contará con el regreso de Raj Kapoor y Katy Mullan, como productores ejecutivos del programa por cuarto año consecutivo.

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, anunciaron la noticia el martes.

“Estamos encantados de volver a trabajar con Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike para la 99.ª edición de los Óscar. Son un equipo increíble y han producido programas tan cautivadores, entretenidos y emotivos en los últimos dos años. Estamos muy agradecidos por su continua colaboración mientras honramos a nuestra comunidad cinematográfica mundial, y esperamos que Conan lidere la celebración con su brillantez y humor”, declararon Kramer y Howell Taylor en un comunicado conjunto.

Conan O’Brien es un reconocido presentador de televisión estadounidense. Presentó los programas nocturnos de entrevistas “Late Night with Conan O’Brien”, “The Tonight Show with Conan O’Brien” y “Conan”, y ahora presenta el podcast “Conan O’Brien Needs a Friend” y el programa de viajes de HBO “Conan O’Brien Must Go”. También ha ganado seis premios Emmy y ha recibido 33 nominaciones, incluida una nominación a los Óscar.

Su participación como conductor en la edición de 2025 de los premios Óscar fue aplaudida por la calidad de su trabajo. Craig Erwich, presidente de Disney Television Group, aplaudió la manera entretenida en la que O’Brien ha conducido los Oscar.

“Conan ha generado una energía extraordinaria en torno a los Óscar. Su singular sentido del humor convierte la noche más importante de Hollywood en una de las celebraciones más entretenidas del año. Nos enorgullece darle la bienvenida de nuevo y esperamos con ilusión lo que él y el equipo de producción nos depararán en el futuro”, dijo Erwich.

Kapoor y Mullan publicaron un comunicado conjunto en el que se mostraron emocionados por trabajar nuevamente con O’Brien. “Volver a trabajar con Conan O’Brien por tercer año consecutivo en los Óscar es realmente especial. Aporta ese humor tan característico que todos adoramos, junto con una calidez y generosidad genuinas que se contagian a lo largo de toda la gala”, declararon.

La 99.ª edición de los Premios Óscar se transmitirá en vivo por ABC y Hulu desde el Dolby Theatre en Ovation Hollywood el domingo 14 de marzo de 2027 a las 7 p. m. ET/4 p. m. PT. A partir de la edición 100, Disney dejará de tener los derechos del programa y pasará a transmitirse exclusivamente por Youtube.

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