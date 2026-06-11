Gran final de “La Casa de los Famosos 6”: ¿A qué hora será y dónde verla?

El día 115 de “La Casa de los Famosos 6” llegó y solamente cinco habitantes quedan con vida para definir a un solo ganador que se anunciará esta noche a través de la cadena de Telemundo, desde las 7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT/4:00 p.m. PT.

Bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza, la audiencia podrá vivir la noche más esperada de los seguidores del reality pionero en la comunidad latina y ser testigo del momento en que se revelen los resultados finales de las votaciones.

Después de casi cuatro meses donde se vivieron peleas, reencuentros, amoríos, disturbios, reconciliaciones, hermandad y un sinfín de emociones, hoy se conocerá al participante que regresará a casa con un maletín de $200.000.

La disputa queda entre Celinee Santos, Fabio Agostini, Josh Martínez, Yoridan Martínez y Luis Coronel; luego de la salida de Stefano Piccioni, quien quedó como sexto finalista, a tan solo un par de horas de llegar al anhelado día 115.

¿Hay algún favorito en la gran final?

De acuerdo a las dinámicas que se evidenciaron durante todo este trayecto, aparentemente los favoritos del público son Celinee Santos, Josh Martínez y Fabio Agostini.

No obstante, Yoridan Martínez y Luis Coronel se las ingeniaron para llegar a esta instancia decisiva sin generar mucho revuelo y podrían dar el batacazo final esta noche. Además, las sorpresas han sido una de las principales características de esta temporada en “La Casa de los Famosos 6”.

La audiencia puede disfrutar de La Casa de los Famosos en vivo o a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store.

Si en cada gala de eliminación hubo mucho suspenso, en este momento se multiplicará por diez y los cinco finalistas están ansiosos por saber quién será el afortunado ganador de “La Casa de los Famosos 6” y de la deseada prima de $200.000.

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