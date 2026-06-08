México jugará con una ventaja que ninguna otra selección tendrá en el Mundial 2026

La presión será enorme. También la ilusión. México se convertirá este año en el primer país de la historia en albergar tres Copas del Mundo, pero además tendrá una ventaja que ninguna otra selección podrá igualar durante la fase de grupos del Mundial 2026: disputará todos sus partidos en casa.

El Tri abrirá el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca ante Sudáfrica, luego viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur y regresará a Ciudad de México para cerrar la primera ronda frente a República Checa. Es decir, jugará ante su propia afición en cada uno de sus compromisos iniciales.

Puedes ver: Cómo agregar todos los partidos del Mundial 2026 a Google Calendar para no perderte ninguno

El factor local que puede cambiar la historia

La localía ha sido históricamente una aliada poderosa en los Mundiales. México alcanzó los cuartos de final en las dos ocasiones anteriores en las que organizó el torneo, en 1970 y 1986, sus mejores actuaciones en la historia de la Copa del Mundo.

Ahora, 40 años después de aquella última gran campaña, el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar nuevamente el impulso de jugar en estadios repletos de aficionados mexicanos. “Tenemos a nuestra gente y vamos a jugar en casa“, dijo recientemente Aguirre tras el sorteo del Mundial. “Es una oportunidad única”.

Un grupo que invita al optimismo

El Tri quedó encuadrado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Aunque el director técnico mexicano ha evitado hablar de rivales sencillos, distintos analistas consideran que el cuadro ofrece una oportunidad real para avanzar como líder.

De hecho, modelos estadísticos elaborados por Opta y otros especialistas proyectan a México como uno de los equipos con mayores probabilidades de superar la fase de grupos gracias a la combinación de localía y un calendario favorable.

Más que un Mundial para México

El reto va mucho más allá de clasificar. Desde 1994, México ha sido eliminado en los octavos de final en siete mundiales consecutivos. Y en Qatar 2022 sufrió una de las mayores decepciones recientes al quedar fuera en la fase de grupos.

Por eso, para millones de aficionados mexicanos dentro y fuera del país, el Mundial 2026 representa algo más que una competencia deportiva: es la posibilidad de romper una barrera que ha perseguido al Tri durante décadas.

Reuters describió recientemente el desafío como “la prueba definitiva” para una generación que intentará acabar con la llamada maldición de los octavos de final.

El Mundial más importante para el Tri

Pocas selecciones llegarán a la Copa del Mundo con tanta presión como México. Pero tampoco muchas tendrán el privilegio de escuchar su himno rodeadas por decenas de miles de compatriotas en cada partido de la primera fase.

En un torneo ampliado a 48 selecciones y con millones de ojos puestos sobre Norteamérica, el Tri contará con un arma que ningún otro aspirante tendrá: jugar el inicio del Mundial en casa, con su gente y en algunos de los estadios más emblemáticos del país.

La pregunta es si esta vez esa ventaja será suficiente para cambiar la historia.

Seguir leyendo:

Mundial 2026: Clubes ganarán hasta 5,000 dólares diarios por jugador en Copa del Mundo

Trabajadores del SoFi Stadium autorizan huelga a cuatro días del Mundial 2026

Mundial 2026: 10 récords históricos de las Copas del Mundo que corren peligro