Licencia de conducir en Nueva York: qué migrantes pueden obtener una Real ID con documentos de USCIS

Nueva York mantiene una de las normativas más amplias del país en materia de licencias de conducir para inmigrantes. Gracias a la llamada “Ley de Luz Verde”, las personas mayores de 16 años pueden solicitar un permiso para manejar sin importar su situación migratoria.

Sin embargo, no todos los solicitantes tienen acceso al mismo tipo de credencial y algunos deberán presentar documentación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La diferencia principal radica en el tipo de licencia que se busca obtener. Mientras que la licencia estándar permite conducir legalmente dentro del estado, la Real ID también funciona como una identificación aceptada para determinados fines federales, como abordar vuelos domésticos o ingresar a instalaciones gubernamentales que exigen este documento.

¿Qué migrantes pueden solicitar una Real ID en Nueva York?

Para obtener una Real ID, los solicitantes deben demostrar presencia legal en EE.UU. Por ese motivo, ciertos inmigrantes con documentación migratoria vigente emitida por USCIS están habilitados para iniciar el trámite ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV).

Entre los grupos que pueden acceder a esta credencial se encuentran: los solicitantes de asilo que cuentan con permisos de trabajo válidos, los residentes permanentes con una green card vigente o vencida dentro de los plazos permitidos y las personas reconocidas oficialmente como refugiadas.

También califican quienes poseen una condición migratoria temporal autorizada por el gobierno federal. En esta categoría se incluyen estudiantes internacionales con visas F o M, participantes de programas de intercambio con visa J, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y titulares de permisos de empleo emitidos por USCIS.

Cuando la autorización migratoria tiene una fecha de vencimiento específica, la licencia emitida por el DMV suele reflejar esa misma vigencia. Si el permiso de trabajo o de permanencia es renovado posteriormente, el conductor deberá actualizar sus datos para obtener una nueva credencial.

Documentos de USCIS aceptados por el DMV

El DMV utiliza un sistema de verificación basado en puntos para confirmar la identidad de los solicitantes. En general, es necesario reunir al menos 6 puntos mediante distintos documentos válidos.

Entre los comprobantes aceptados figuran el pasaporte extranjero acompañado por una visa estadounidense y un formulario I-94 vigente o un sello I-551, documento que otorga cuatro puntos. También son válidas la Tarjeta de Autorización de Empleo (EAD), la tarjeta de residente permanente o green card, los certificados de ciudadanía o naturalización y ciertos documentos de viaje para refugiados, cada uno con una valoración específica dentro del sistema.

Además, una Notificación de Acción emitida por USCIS puede servir para demostrar que una solicitud migratoria, una renovación de permiso de trabajo o un caso de asilo se encuentra en trámite.

¿Qué pasa si no se tiene número de Seguro Social?

No contar con un número de Seguro Social (SSN) no impide obtener una licencia estándar en Nueva York. Las personas que nunca recibieron uno pueden completar una declaración jurada en la que indiquen formalmente esa situación.

Junto con ese formulario, deberán presentar documentación que acredite identidad, fecha de nacimiento y residencia dentro del estado. Dependiendo del caso, algunos solicitantes también pueden presentar una constancia que certifique que no son elegibles para obtener un SSN, requisito que puede resultar útil para determinados trámites relacionados con la Real ID.

Las personas que obtienen una licencia sin demostrar estatus legal federal o sin cumplir ciertos criterios establecidos por el gobierno de EE.UU. reciben una credencial con la leyenda “Not for federal purposes”.

Ese documento permite conducir legalmente dentro de Nueva York, pero no puede utilizarse para abordar vuelos comerciales dentro del país ni para ingresar a instalaciones federales que exijan una identificación compatible con los estándares Real ID.

Además, algunos usuarios con este tipo de licencia pueden encontrar restricciones para realizar determinados trámites en línea a través del DMV, por lo que ciertos procedimientos deberán completarse de manera presencial o mediante correo postal.

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