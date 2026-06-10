Portugal vence 2-1 a Nigeria con goles de Neto y Conceição antes de viajar al Mundial 2026

La selección de Portugal cerró este miércoles su ciclo de partidos amistosos con una trabajada victoria por 2-1 ante Nigeria. El encuentro sirvió como el último ensayo general para el conjunto dirigido por el estratega español Roberto Martínez antes de emprender el viaje transatlántico hacia la Copa del Mundo 2026.

El combinado luso tuvo que ponerse el overol en un compromiso de alta exigencia física en el que las ‘Águilas Verdes’ incomodaron de principio a fin mediante una propuesta de presión alta, obligando a los europeos a exhibir su capacidad de respuesta en velocidad.

Portugal avisó primero con un veloz contragolpe que dejó a Cristiano Ronaldo en un mano a mano frente al guardameta rival; sin embargo, el astro luso mandó su disparo desviado. Nigeria respondió de inmediato por la misma vía con un remate del atacante del Sevilla, Akor Adams, que rozó el poste.

La apertura del marcador llegó al minuto 23 gracias a una vistosa transición colectiva. Francisco Trincão frotó la lámpara y trazó un pase largo y milimétrico para Diogo Dalot, quien se proyectó en ataque por el costado izquierdo; el lateral levantó la cabeza y asistió a Pedro Neto, quien definió con un potente disparo cruzado para decretar el 1-0.

Pese al dominio local, la ventaja se esfumó al minuto 38. En una réplica fulminante, Akor Adams hizo valer su imponente zancada para dejar atrás a la zaga central portuguesa y firmar el empate transitorio con un remate sutil que pasó entre las piernas del arquero Diogo Costa.

Para el complemento, Roberto Martínez pateó el tablero y modificó a casi todo el once inicial con la intención de dosificar cargas y evaluar variantes de juego, manteniendo únicamente en la cancha a Diogo Costa y a Cristiano Ronaldo. El capitán de las ‘Quinas’ siguió peleado con las redes y desperdició un par de ocasiones claras, abandonando el terreno de juego al minuto 64 bajo una ensordecedora ovación del público presente.

Cuando el ritmo del cotejo parecía adormecerse debido a las constantes interrupciones, el extremo Francisco Conceição frotó la lámpara al minuto 75. El atacante pisó el acelerador por la banda derecha, desparramó a su excompañero del Oporto, Zaidu, y sacó un zapatazo violento al primer poste que dejó sin opciones al portero Maduka Okoye, sellando el 2-1 definitivo.

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