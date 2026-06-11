Pakistán pide con urgencia respetar el cese al fuego entre EE.UU. e Irán tras nuevos ataques

Pakistán solicitó este jueves EE.UU. e Irán retomar el cese al fuego para priorizar los mecanismos de diálogo luego del aumento de los ataques en el conflicto que ya superó los 100 días de duración.

“Pakistán sigue profundamente preocupado por la situación en la región, marcada por la reciente escalada de tensiones. Hacemos un llamamiento a las partes para que respeten el acuerdo alcanzado sobre el alto el fuego y el cese de las hostilidades”, señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi.

La solicitud se produce luego de que las autoridades iraníes anunciaran que los recientes bombardeos estadounidenses “han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego”, informó EFE.

Acciones diplomáticas en curso

La cancillería paquistaní informó sobre el incremento de sus gestiones diplomáticas con el fin de poner freno a las hostilidades. Entre las acciones destacadas se encuentran la visita del ministro del Interior, Mohsin Naqvi, a Teherán, y diversas comunicaciones telefónicas sostenidas por el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, con sus homólogos de Egipto, Turquía e Irán.

Estados Unidos viene de ejecutar bombardeos por segunda jornada consecutiva en el sur de Irán, así como en las ciudades de Karaj y Gorgan. El Mando Central estadounidense (Centcom) confirmó un ataque contra un buque de carga en el golfo de Omán, incidente que resultó en el fallecimiento de tres marineros indios, dato ratificado por Nueva Delhi.

Irán, en respuesta, desplegó ataques contra instalaciones estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait. Simultáneamente, Irán decretó el cierre total del estrecho de Ormuz, interrumpiendo el tránsito marítimo en una de las rutas comerciales

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