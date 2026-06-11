Por qué nunca debes orinar antes de tener relaciones íntimas, según expertos

Es común creer que vaciar la vejiga previo a un encuentro íntimo es una correcta medida de higiene, incluso parece lógico. Sin embargo, expertos en urología señalan lo contrario, que nunca debes orinar antes de la sexualidad, especialmente si hay coito vaginal.

El doctor David Kaufman, urólogo del Maiden Lane Medical en Nueva York, advierte que orinar antes del sexo podría aumentar las probabilidades de desarrollar una infección urinaria conocida popularmente como “síndrome de luna de miel” o cistitis postcoital.

La lógica detrás de esta recomendación tiene relación con el funcionamiento de la vejiga y la uretra durante la actividad sexual. Durante el coito, el movimiento puede facilitar que bacterias presentes en la zona genital se desplacen hacia la uretra, el conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior.

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Por qué una vejiga llena puede ayudar durante la intimidad

Los especialistas explican que cuando la vejiga contiene una cantidad adecuada de orina, existe una mayor presión dentro del sistema urinario. Esto dificulta que las bacterias asciendan con facilidad hacia la vejiga.

Por el contrario, cuando una persona orina justo antes de tener relaciones sexuales, la vejiga queda vacía y las bacterias que puedan llegar a la uretra encuentran menos obstáculos para desplazarse y multiplicarse. Esa situación puede favorecer la aparición de infecciones urinarias en personas susceptibles.

El doctor David Kaufman también aclara que la idea tampoco es aguantar las ganas de orinar, sino evitar ir al baño inmediatamente antes del encuentro íntimo.

La importancia de orinar después del sexo

Si bien algunos expertos desaconsejan orinar antes del coito, existe un amplio consenso médico sobre la conveniencia de hacerlo después de mantener relaciones sexuales.

La razón es sencilla: al orinar tras la intimidad, el flujo de orina ayuda a arrastrar y expulsar bacterias que pudieron haber llegado a la uretra durante el contacto sexual. De esta manera se reduce significativamente el riesgo de que esos microorganismos se instalen en la vejiga y provoquen una infección.

Este hábito suele recomendarse especialmente a mujeres que tienen antecedentes de infecciones urinarias recurrentes.

Los médicos señalan que la prevención no depende únicamente de cuándo se orina. Mantener una buena higiene íntima también es fundamental.

Entre las recomendaciones más importante se encuentran: lavar adecuadamente la zona genital antes de las relaciones sexuales, evitar “maniobras” durante el coito sin higiene previa y secar correctamente la zona íntima de la actividad sexual.

Además, una hidratación adecuada ayuda a mantener un flujo urinario saludable, lo que favorece la eliminación natural de bacterias.

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