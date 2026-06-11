Real Madrid le quitaría el fichaje de Bernardo Silva al FC Barcelona

El Real Madrid está en negociaciones con el mediocampista portugués, Bernardo Silva para arrebatar el fichaje al FC Barcelona y Atlético de Madrid.

El centrocampista portugués, que finaliza su etapa en el Manchester City, se encuentra a un paso de convertirse en nuevo jugador blanco después de que las negociaciones hayan entrado en su fase decisiva, según la última información de Fabrizio Romano.

El club madridista ya tiene muy avanzado un acuerdo con el futbolista para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2028, con la posibilidad de ampliar el vínculo un año más.

Las conversaciones se encuentran en la recta final y en el entorno de la operación existe optimismo para que el fichaje quede sellado en breve.

? Bernardo Silva to Real Madrid, HERE WE GO! Agreement in place and contract approved.



Two year deal plus one year option, fast deal by Madrid started 36h ago and closed immediately.



Mourinho wanted Bernardo, he says yes and advanced talks revealed today are 100% confirmed. pic.twitter.com/2qYSHutAfX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Mourinho clave en el fichaje

La llegada oficial de José Mourinho al banquillo del Real Madrid podría haber terminado de inclinar la balanza. El técnico portugués considera a Bernardo una pieza ideal para reforzar el centro del campo y dotar al equipo de liderazgo, experiencia competitiva y versatilidad táctica.

Su nombre ha ganado fuerza en las reuniones mantenidas por la nueva estructura deportiva madridista y ha pasado rápidamente a convertirse en una prioridad.

La ofensiva blanca habría convencido definitivamente al jugador, siempre según la información de Fabrizio, que en los últimos días ha dejado en pausa las conversaciones abiertas con Atlético y Barça mientras analizaba la propuesta madridista.

Ahora, con las negociaciones muy avanzadas, todo apunta a que Bernardo Silva vestirá de blanco mínimo las dos próximas temporadas.

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