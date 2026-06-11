El Real Madrid oficializa contratación de José Mourinho en plena víspera del Mundial 2026

A través de un comunicado emitido en su página web, la Junta Directiva del Real Madrid, encabezada por el recién reelecto Florentino Pérez, confirmó el nombramiento de José Mourinho como director técnico del primer equipo para las próximas tres temporadas, con un contrato que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029.

El estratega portugués de 63 años asumirá de forma oficial el cargo el próximo 13 de julio, fecha marcada en el calendario institucional para dar el pistoletazo de salida a la pretemporada merengue.

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”, reza el escueto comunicado.

Mourinho llega para sustituir en el banquillo a Álvaro Arbeloa, quien fuera su pupilo y uno de sus máximos defensores en el vestuario durante su primera etapa en el Bernabéu. De esta manera, Florentino Pérez cumple de inmediato su principal y más agresiva promesa electoral del pasado domingo, donde superó en las urnas al candidato Enrique Riquelme.

El retorno de “The Special One” tiene el objetivo de enderezar el rumbo del proyecto deportivo y devolver la competitividad de élite a una plantilla que arrastra dos años consecutivos de profundas decepciones a nivel doméstico e internacional.

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