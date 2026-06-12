Canadá rescata empate 1-1 ante Bosnia en el estreno en el Mundial 2026

La selección de Canadá firmó un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su debut en el Mundial 2026. Si bien el conjunto norteamericano no pudo regalarle una victoria a su afición en su estreno como local, el resultado sirvió para sacudirse el pesado maleficio de sus dos participaciones mundialistas anteriores (México 1986 y Catar 2022), donde arrastraba una dolorosa racha de seis derrotas consecutivas.

El gran héroe de la velada fue el delantero Cyle Larin, quien inscribió su nombre con letras de oro en los libros deportivos de su país al convertirse en el autor del primer gol de Canadá en un Mundial celebrado en su propio territorio, desatando la locura en las gradas a poco más de diez minutos del silbazo final.

El arranque del encuentro estuvo condicionado por la presión alta y el orden táctico propuesto por el seleccionador bosnio Sergej Barbarez, que supo explotar los evidentes nervios iniciales de los locales. Sin embargo, la escuadra canadiense perdonó de forma consecutiva en las botas de Oluwaseyi, quien vio cómo el guardameta Nikola Vasilj le ahogaba un remate a quemarropa en el minuto 16 y, poco después, mandó por encima del travesaño un disparo en un mano a mano completamente solo.

La ineficacia ofensiva local se pagó cara al minuto 21. En una jugada de pizarra a balón parado, Amar Memic ejecutó un tiro de esquina al primer poste, el experimentado Sead Kolasinac prolongó la trayectoria de cabeza y Jovo Lukic apareció barriéndose sobre la línea de gol para empujar el esférico a las redes, silenciando momentáneamente a los más de 45,000 espectadores.

Al minuto 53, la fortuna le dio la espalda a los canadienses cuando un zapatazo de Richie Laryea se estrelló directamente en el travesaño tras una carambola de rebotes. Acto seguido, el guardameta local Maxime Crépeau se vistió de santo al ganar un mano a mano definitivo a Amar Memic.

Desesperado por la falta de pegada, Jesse Marsch movió el banquillo e hizo ingresar al terreno de juego a Ali Ahmed, Jacob Shaffelburg, Promise David y Cyle Larin. La apuesta táctica rindió dividendos al minuto 79: Larin controló el balón en la frontera del área grande, se perfiló con una media vuelta relámpago y sacó un disparo cruzado que batió por completo la estirada de Vasilj.

Con este resultado, el Grupo B queda completamente abierto. Para Canadá, el punto representa un paso adelante en el aspecto anímico y estadístico, aunque el cuerpo técnico de Marsch toma nota de que deberán pulir con urgencia la contundencia de cara al marco si pretenden trascender y sellar, por primera vez en su historia, el boleto a la ronda de eliminación directa.

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