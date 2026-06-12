Casero quemó edificio con 8 personas adentro en pelea por pago de renta: sentencia en Nueva York

Rafiqul Islam fue condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de incendiar a propósito una vivienda de su propiedad en Brooklyn (NYC) mientras una familia de ocho personas, incluidos seis niños pequeños, dormía en su interior.

Previamente había amenazado con quemar el edificio ubicado en Cypress Hills debido a una pelea por el impago del alquiler. “Este acusado convirtió una disputa por el alquiler en un acto de violencia que puso en peligro vidas humanas, al incendiar una vivienda donde dormía una familia, incluidos seis niños. Estos niños se vieron obligados a huir del incendio y a ser arrojados a los brazos de los vecinos que esperaban abajo. Las víctimas de este caso soportaron una experiencia aterradora e inimaginable, y la sentencia de hoy garantiza que el acusado responda por el trauma que infligió a esta familia y a su comunidad”, declaró en un comunicado el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez.

Islam, de 68 años y residente de Bedford-Stuyvesant, fue condenado por la jueza Margaret Martin, del Tribunal Supremo de Brooklyn. Se había declarado culpable de incendio provocado el pasado 28 de abril.

Según la investigación, el acusado era propietario del inmueble situado en 212 Forbell Street, una casa de dos plantas y dos unidades familiares. El edificio, construido en 1920, cuenta con una única entrada y carece de escalera de incendios.

El 26 de septiembre de 2023, aproximadamente a las 5:17 a. m., un inquilino del 2do piso percibió olor a quemado proveniente del exterior de su apartamento. Al salir vio humo y llamas que ascendían por la escalera interior, la única vía de salida del edificio. A medida que el fuego se propagaba, toda la familia -incluidos seis niños de entre 1 y 8 años- se vio obligada a salir por una ventana trasera. Desde allí dos inquilinos adultos lograron bajar a los niños arrojándolos a los brazos de los vecinos que esperaban a unos 20 pies (6 metros) de altura. Posteriormente, los dos inquilinos saltaron al suelo y uno de ellos llamó al 911.

Cuando llegaron los bomberos el edificio estaba totalmente envuelto en llamas. Fue necesaria la intervención de unos 55 efectivos del FDNY para sofocar el incendio, mientras los miembros de la familia eran trasladados al Hospital Brookdale para recibir tratamiento por lesiones leves e inhalación de humo. Las imágenes de videovigilancia obtenidas por los inspectores de incendios captaron al acusado caminando hacia el edificio con una máscara y portando un cubo y una bolsa de basura. Asimismo, las grabaciones captadas justo antes de que el inquilino llamara al 911 muestran al acusado saliendo del edificio. Posteriormente, los testigos pudieron identificar al acusado gracias a esos videos.

La policía detuvo al acusado el 25 de octubre de 2023. Según la investigación, Islam estaba enfadado porque los inquilinos habían dejado de pagar el alquiler y se negaban a abandonar el edificio. Desde febrero de 2023 se habían registrado tres denuncias previas relacionadas con el conflicto entre el acusado y los inquilinos; entre ellas figuraban acusaciones de los inquilinos de que el casero había amenazado con cortar el suministro eléctrico de la familia y, más tarde, con incendiar el edificio.

También este mes el casero David Daniel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras haber asesinado “sin piedad” a su novia y a dos inquilinos en Queens (NYC), al creer que ella estaba a punto de terminar la relación.

El mes pasado Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey. Luego incendió su propia casa mientras su esposa y dos hijas estaban adentro, y milagrosamente sobrevivieron.

En abril un hombre murió al explotar a propósito hogar de su familia en Queens (NYC) donde había bebés adentro. En marzo fallecieron una bebé y tres adultos al incendiarse un edificio en Queens (NYC), y luego un hispano fue acusado de haber provocado intencionalmente esa tragedia. En diciembre de 2023 una hispana murió golpeada por un adolescente inquilino en una pelea por la renta en Queens (NYC).

En 2006 una explosión de gas destruyó una casa de cuatro pisos situada en 34 East 62nd St, en el Upper East Side de Manhattan. La tragedia fue provocada intencionadamente por el propietario del edificio, el Dr. Nicholas Bartha, tras una amarga batalla de divorcio.