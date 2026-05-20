Mató a 4 parientes por dinero: cárcel de por vida tras dramático juicio retrasado por años en NJ

Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

El caso fue uno de los crímenes más impactantes ocurridos en Nueva Jersey en los últimos años, destacó ABC News. “La sentencia demuestra que una persona impulsada por la codicia y la depresión, los celos y la crueldad, recibe exactamente lo que merece”, declaró ayer Raymond Santiago, fiscal del condado Monmouth.

“Eran unos niños hermosos, una familia hermosa. Lo hacían todo juntos. Se amaban. Formaban parte tan activa de la comunidad y brindaban tanta alegría a todos que todavía pienso que voy a despertar y descubrir que todo esto es una pesadilla, y que tendré de vuelta a mi pequeña Sophia, a Jesse, a mi hermana y a Keith”, expresó en la corte Bonnie Karidis, hermana de la víctima.

El homicidio cuádruple sucedió dentro del lujoso hogar de las víctimas poco antes del Día de Acción de Gracias el 20 de noviembre de 2018. Ese día Keith Caneiro (50) fue encontrado muerto a tiros afuera de su mansión en Colts Neck; su esposa Jennifer (45) fue baleada y apuñalada dentro de la casa, junto con los niños de la pareja -Jesse (11) y Sophia (8), quienes también fueron apuñalados. Al día siguiente Paul Caneiro fue arrestado. En ese momento tenía 52 años de edad. Se declaró “no culpable” y sus abogados anteriores dijeron que: “Nunca lastimaría a ningún miembro de su familia”.

Caneiro fue hallado culpable en febrero de este año. Además de los homicidios, también fue declarado culpable de otros cargos, incluyendo incendio provocado con agravantes, posesión de arma de fuego con fines ilícitos, posesión de cuchillo con fines ilícitos, robo, uso indebido de bienes confiados y obstrucción a la propia aprehensión o procesamiento.

La fiscalía afirma que, tras los asesinatos, Paul incendió su propia casa en Ocean Township (NJ) mientras su esposa y dos hijas estaban adentro, y milagrosamente sobrevivieron. Lo hizo al parecer para encubrir los homicidios previos, quemando pruebas y haciéndoles creer a las autoridades que él también era una víctima.

Horas después las autoridades se enteraron de los homicidios anteriores del hermano de Paul y su familia. Fue entonces cuando comenzaron a investigar a Paul como posible sospechoso. La fiscalía afirma que el motivo de los asesinatos a sangre fría fue el dinero, dentro de una trama de fraude de seguros. Ambos hermanos eran dueños de dos negocios juntos en Asbury Park.

Nueva herramienta de tecnología genética

En diciembre de 2024 Caneiro se enfrentó a nuevas pruebas analizadas por una controvertida y vanguardista herramienta de tecnología genética en su audiencia previa al juicio. Conocido como STRmix, ese programa de computación permite a los analistas forenses revisar muestras de ADN que probablemente se habrían considerado demasiado pequeñas o complejas hace una década. En marzo del año pasado un juez de Nueva Jersey dictaminó que los fiscales podían usar evidencia de esa herramienta de ADN.

Los investigadores dijeron en 2019 que la sangre de la niña Sophia estaba salpicada en un par de jeans de su tío, y que un guante de látex y un cuchillo fueron recuperados en su sótano después del cuádruple homicidio. Pero el juicio tomó años, mientras parte del esfuerzo de la defensa por plantear dudas razonables fue que la policía nunca investigó a otro hermano de la familia.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado un hombre murió al explotar a propósito hogar de su familia en Queens (NYC) donde había bebés adentro. En marzo Vaughn Stewart, hombre de 37 años, mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. A fines de febrero una discusión entre dos hermanos dentro de su casa en Nueva Jersey se convirtió en una pelea física antes de que uno sacara un arma de su auto y disparara al otro, causándole la muerte.

En enero, también en Nueva Jersey, un joven de 29 años fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa donde luego fueron hallados tres parientes muertos. En noviembre de 2025, según NYPD Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx. En otro caso similar de homicidio múltiple, en agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY).

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