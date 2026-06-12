Comienzan a retirar el nombre de Trump de la fachada del Kennedy Center tras orden judicial

Trabajadores comenzaron este viernes a desmontar las referencias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el exterior del Kennedy Center de Washington, después de que un juez federal rechazara un último intento de la directiva de la institución para mantener su nombre en la fachada del emblemático recinto cultural.

Según detalló la agencia Associated Press, se observó la instalación de andamios alrededor de una sección del edificio que exhibía el nombre de Trump, mientras decenas de personas se congregaban en las inmediaciones y aplaudían las labores de retiro.

La decisión se produce luego de que el juez federal Christopher Cooper ordenara el mes pasado eliminar el nombre de Trump del centro de artes escénicas antes de este viernes, al considerar que había sido incorporado de manera ilegal.

La noche del jueves, la junta directiva del Kennedy Center —designada por Trump durante su segundo mandato— presentó una solicitud de última hora para suspender la medida, pero Cooper rechazó el recurso.

Aun así, la institución mantuvo sus esfuerzos legales y apeló la decisión bajo el argumento de que los cambios físicos en el edificio deberían esperar hasta que se resuelvan las disputas judiciales sobre el caso.

Foto: Cliff Owen / AP

De acuerdo con AP, la dirección del centro sostuvo ante la corte que no tenía sentido modificar la señalización para luego tener que revertir los cambios si prosperaba la apelación.

Sin embargo, la eliminación del nombre ya comenzó a reflejarse en otros espacios de la institución.

Un memorando interno fechado el 4 de junio instruyó al personal a utilizar únicamente las denominaciones “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts” o “Kennedy Center” en correos electrónicos, membretes y documentos oficiales.

Asimismo, el sitio web del Kennedy Center ya eliminó las referencias a Trump. Un correo reciente enviado a miembros de la institución para promocionar paquetes de entradas de la ceremonia del Premio Mark Twain al Humor Estadounidense también fue distribuido bajo el nombre tradicional del recinto, indicó el medio.

Trump había mantenido una relación distante con el Kennedy Center durante su primer mandato. No obstante, tras regresar a la Casa Blanca, intervino directamente en la gestión del complejo cultural: destituyó a la anterior junta directiva y promovió la designación de un nuevo consejo de administración que posteriormente lo nombró presidente de la institución.

En una decisión relacionada, el juez Cooper también bloqueó los planes de la administración para cerrar temporalmente el centro con el fin de ejecutar un amplio proyecto de remodelación previsto para comenzar en julio y extenderse durante dos años.

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