Comisionado residente Pablo José Hernández insistirá en SNAP para Puerto Rico en la “Farm Bill” del Senado

NUEVA YORK – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, dijo que continuará presionando por la transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en Puerto Rico, a pesar de la negativa de los republicanos en el Senado por incluir una provisión a esos fines en su versión del Farm Bill (Ley de Agricultura).

“La transición del PAN al SNAP continúa siendo una de mis principales prioridades en el Congreso, y continuamos fortaleciendo el apoyo a esta iniciativa mientras avanzan las discusiones del Farm Bill en el Senado”, afirmó el congresista en declaraciones escritas a El Diario.

El legislador federal argumentó que en esa dirección trabaja en conjunto con demócratas como la de Nueva York, Kirsten Gillibrand.

“Estamos trabajando con la senadora Kirsten Gillibrand y su equipo para seguir empujando este esfuerzo y defender un trato más justo para Puerto Rico”, puntualizó.

El 8 de septiembre pasado, el comisionado presentó el H.R. 5168 o Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico (Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act) que dispone para una transición en un periodo máximo de 15 años.



La medida enmendaría la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 con el fin de incorporar a Puerto Rico a SNAP.

En respuesta a un reportaje de este periódico sobre el tema, Gillibrand dijo, el pasado 15 de mayo, por la red social X que la exclusión de Puerto Rico del programa es un castigo para los ciudadanos estadounidenses en la isla.

“La exclusión de Puerto Rico del programa SNAP ha castigado a los puertorriqueños, privándolos de beneficios nutricionales esenciales y de miles de millones de dólares en fondos para la isla”, afirmó la senadora.

La demócrata argumentó que la delegación republicana ha “mostrado escaso apoyo para reformar la asistencia nutricional en Puerto Rico”.

“Me mantengo firme en mi compromiso de luchar por ello en la Ley Agrícola (Farm Bill) y de asegurar que los puertorriqueños cuenten con los mismos beneficios que se otorgan a los demás estadounidenses”, aseguró.

El 2 de marzo pasado, Gillibrand presentó la legislación hermana de la del comisionado o S.3958. De acuerdo con un comunicado, la medida abordaría las desigualdades en la asistencia alimentaria a los puertorriqueños al permitir que Puerto Rico participe plenamente en SNAP.

El líder de los demócratas en el Senado, Charles E. Schumer (NY), y John Fetterman (Pennsylvania) coauspiciaron la medida.

A pesar de que Hernández Rivera intentó que en el Comité de Reglas de la Cámara se incluyera una enmienda para integrar la transición en la legislación de Farm Bill, la misma no prosperó.

En el Senado no se vislumbra que avance la transición que también favorecen decenas de organizaciones dentro y fuera de la isla para atajar los altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria.

Los republicanos, a nivel general, cuestionan el gasto que implicaría el cambio de programas. Con base en estimados de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), han señalado que, en un periodo de 10 años, la transición implicaría un desembolso de entre $600 millones y $1,000 millones.

Las cifras anteriores corresponderían, principalmente, al costo de implementación por cambios administrativos y de tecnología, por ejemplo.

De concretarse la transición, Puerto Rico recibiría unos $2,000 millones más anuales, lo que elevaría la cifra a más de $4,000 millones.

Líderes como el representante Glenn “G.T.” Thompson, presidente del Comité de Agricultura, también han traído a colación como argumento en contra que la isla no ha avanzado en la implementación de los requisitos laborales que exige el programa SNAP.

Funcionarios en la isla han disputado esa opinión y resaltado el avance del programa “Cuna de Talentos” a los fines de lograr mayor reinserción laboral de participantes del PAN. El programa inició bajo la Administración de Pedro Pierluisi y se extiende a esta.

En la isla junto a Hakeem Jeffries

Por otro lado, Hernández Rivera visitó este martes un centro de salud en Barrio Obrero, Santurce, junto al líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.

Durante el evento en el Centro 330 HealthProMed, los legisladores destacaron la necesidad de que clínicas como esa permanezcan operando en la isla.

“El acceso a servicios de salud de calidad no puede ser un privilegio. Los demócratas en el Congreso continuarán luchando por inversiones que fortalezcan nuestros centros de salud comunitarios y protejan a las familias puertorriqueñas”, indicó Hernández Rivera a través de un comunicado de prensa.

Los congresistas se refirieron al debate que se aproxima en el Congreso en el 2027 cuando expire la más reciente asignación de Medicaid para isla, lo que se conoce como “abismo fiscal”. Si no se renueva el financiamiento, se podrían afectar los servicios en los centros de salud comunitarios.

Sobre esto, Jeffries planteó la importancia de proteger dichos espacios que sirven principalmente a poblaciones vulnerables.

“Los demócratas de la Cámara respaldarán los esfuerzos para garantizar que no se produzca ningún precipicio financiero relacionado con Medicaid, así como la necesaria transición del programa PAN al SNAP”, expuso.

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