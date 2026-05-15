Senadora Kirsten Gillibrand afirma que exclusión de Puerto Rico de SNAP castiga a residentes en la isla

NUEVA YORK – La senadora federal de Nueva York, Kirsten Gillibrand, catalogó como un castigo el hecho de que los residentes en Puerto Rico no se beneficien del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), a pesar de que, prácticamente, la mitad de la población se encuentra bajo los niveles de pobreza.

Boletín semanal sobre Puerto Rico y la diáspora: suscríbete aquí.

“La exclusión de Puerto Rico del programa SNAP ha castigado a los puertorriqueños, privándolos de beneficios nutricionales esenciales y de miles de millones de dólares en fondos para la isla”, indicó la legisladora en un mensaje desde su cuenta en la red social X.

La demócrata argumentó que la delegación republicana ha “mostrado escaso apoyo para reformar la asistencia nutricional en Puerto Rico”.

“Me mantengo firme en mi compromiso de luchar por ello en la Ley Agrícola (Farm Bill) y de asegurar que los puertorriqueños cuenten con los mismos beneficios que se otorgan a los demás estadounidenses”, puntualizó.

Las declaraciones de la senadora demócrata incluyeron un enlace a una nota previa de El Diario que cita declaraciones en las que la legisladora aseguró que daría la batalla en ese cuerpo legislativo por la transición a pesar de la resistencia de los republicanos.

Puerto Rico’s exclusion from SNAP has punished Puerto Ricans, ripping away essential nutrition benefits and billions of dollars in funding to the island.



Republicans have shown little support for fixing nutrition assistance in Puerto Rico.



I remained committed to fighting for… https://t.co/zArQcjTebv — Sen. Kirsten Gillibrand (@gillibrandny) May 15, 2026

La semana pasada, un portavoz del Comité de Agricultura del Senado dijo a este periódico que el proyecto de Farm Bill que contemplan los republicanos en ese organismo sería similar al aprobado en la Cámara de Representantes, lo que apunta a que la transición no sería incluida.

“El presidente (John) Boozman ha indicado que el proyecto de ley del Senado será similar al de la Cámara”, dijo la fuente mediante declaraciones escritas.

Contrario a los estados y algunos territorios, como Guam e Islas Vírgenes, Puerto Rico no participa en SNAP. Desde los 80, en la isla aplica una versión reducida o una subvención en bloque conocida como el PAN (Programa de Asistencia Nutricional).

A pesar del grave problema de inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad de la isla ante desastres naturales como huracanes, a sus ciudadanos se les trata de manera desigual en términos del programa.

Los residentes en el territorio tampoco participan del D-SNAP, programa designado para proporcionar fondos a corto plazo en áreas declaradas zona de desastre por el presidente de los Estados Unidos.

En el caso de Puerto Rico, para aumentar las partidas en periodos de emergencia, el Congreso tiene que presentar legislación.

Actualmente, los niveles de pobreza en el archipiélago alcanzan el 40% para la población general y el 54% en el caso de los niños, según datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ), entidad especializada en el tema. La tasa de inseguridad alimentaria en Puerto Rico oscila entre el 30% y el 50%.

Gillibrand, junto al líder de la minoría en el Senado, Charles E. Schumer (NY), y John Fetterman (Pennsylvania), presentaron en marzo pasado “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” o Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico.

El proyecto de ley, que al momento cuenta con 16 coauspiciadores, enmendaría la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 con el fin de incorporar a Puerto Rico al SNAP y hacer la transición en un periodo de 10 años.

La legislación hermana en la Cámara fue introducida por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández (H.R.5168).

Esa medida fue descartada del paquete agrícola aprobado en el pleno.

Sin embargo, la Administración de la gobernadora Jenniffer González se atribuyó haber logrado lenguaje en el reporte de la legislación sobre la importancia de la transición.

Argumentaron que en el informe (H. Rept. 119-620, Book 1) se expresa “apoyo del comité al objetivo de transición de PAN a SNAP, y se reconoce que SNAP proveería más herramientas para promover empleo en la isla”. Añadieron que en el texto se alienta a Puerto Rico y el Departamento de Agricultura federal (USDA) a “continuar formulando un plan hacia la transición que sea viable en términos financieros y operacionales”.

“El comité respalda el objetivo de que Puerto Rico, en última instancia, transite de la subvención en bloque del PAN al programa SNAP, y reconoce que el SNAP proporcionaría a Puerto Rico más herramientas para fomentar el empleo. El comité insta tanto al USDA (Departamento de Agricultura) como a Puerto Rico a continuar formulando una vía financiera y operativamente viable para dicha transición, y a mantener un diálogo constante con el Congreso sobre los avances logrados en este esfuerzo. Específicamente, el Comité insta al Departamento a brindar una asistencia técnica sólida a Puerto Rico a lo largo de este proceso”, lee la mención bajo el título “Asistencia Nutricional sobre Puerto Rico”, lee la entrada que hace referencia a Puerto Rico en el documento.

Sigue leyendo: