David Beckham recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El exfutbolista, empresario y modelo británico David Beckham inauguró su propia estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood, consolidando su estatus como un fenómeno global que trascendió las canchas de fútbol para convertirse en un pilar de la cultura popular en los Estados Unidos.

Uno de los momentos más destacados de la jornada corrió a cargo del actor Tom Cruise, amigo cercano de la familia y a quien Beckham describió desde el estrado como “la mayor estrella de cine de nuestro tiempo”. El protagonista de Misión Imposible y Eyes Wide Shut ofreció un emotivo discurso en el que ensalzó el rol contracorriente que asumió el británico cuando fichó por el LA Galaxy en 2007, cambiando el ecosistema del fútbol norteamericano para siempre.

“Hay que entender que, cuando David llegó por primera vez a Los Ángeles, este momento habría parecido completamente imposible. No habría un Messi en esta liga si David Beckham no hubiera decidido venir primero. Ese es el impacto que celebramos hoy, no solo una carrera extraordinaria, sino un legado que cambió el rumbo de este deporte”, expresó Cruise.

El tres veces nominado al Óscar calificó la trayectoria del actual copropietario del Inter Miami como una historia “digna de Hollywood”, destacando que mucho antes de la fama mundial y los estadios llenos, “había un joven con un sueño y con la determinación y la disciplina necesarias para ganarse todo lo que vino después”.

Visiblemente emocionado frente a su baldosa conmemorativa, el excapitán de la selección de Inglaterra recordó cómo la cultura, el cine y los ídolos estadounidenses moldearon su mentalidad competitiva desde que era un adolescente en el Reino Unido, señalando en particular a una leyenda de la NBA.

“He vivido momentos asombrosos a lo largo de mi carrera, pero estar aquí, en Los Ángeles, recibiendo una estrella en el mundialmente famoso Paseo de la Fama es realmente increíble”, confesó Beckham, antes de añadir: “Él (Michael Jordan) es la razón por la que usé el número 23, me demostró que se puede ser más que un simple atleta”, apuntó Beckham.

El evento se convirtió en una reunión de luminarias donde se vio a la actriz Eva Longoria, antiguos compañeros de vestuario en el LA Galaxy y a tres de los hijos del matrimonio: Romeo, Cruz y Harper. La nota discordante de la jornada la puso Brooklyn Beckham, el hijo mayor de la pareja, quien no asistió al homenaje debido al distanciamiento que mantiene con el núcleo familiar desde el último año.

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