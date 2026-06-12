El Barcelona demanda a Florentino Pérez tras acusar al club por el “Caso Negreira”

El fútbol español se traslada formalmente de los terrenos de juego a los tribunales penales. El FC Barcelona anunció de manera oficial este viernes la presentación de una demanda de conciliación previa contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, abriendo un capítulo sin precedentes en la crisis institucional que sacude a ambos clubes.

La acción legal surge como respuesta directa a las incendiarias declaraciones que el mandatario blanco vertió a mediados del mes pasado, donde aseguró sin tapujos: “Me han robado siete Ligas”, vinculando de forma directa las vitrinas locales del club catalán con los polémicos pagos efectuados a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

A través de un contundente comunicado emitido por la entidad blaugrana, el Barcelona detalla que el primer paso procesal apunta a un presunto delito de calumnias tipificado en el artículo 205 del Código Penal español, derivado de la rueda de prensa que Pérez ofreció el pasado 12 de mayo y de una entrevista televisiva concedida apenas 24 horas después.

“El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del Club. En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal”, advierte textualmente el manifiesto barcelonista.

Con esta maniobra, los servicios jurídicos del Barça buscan forzar un acto de retractación pública por parte del dirigente madrileño antes de formalizar una querella criminal que podría derivar en consecuencias de índole penal.

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