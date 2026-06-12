La temporada final de “El Señor de los Cielos” será estrenada el 7 de julio en Telemundo

Una de las series que más han perdurado en el tiempo es la de “El Señor de los Cielos“, una producción dedicada a la vida criminal que ya tiene lista su décima y última temporada, la cual será estrenada este 7 de julio nuevamente a través de la cadena de Telemundo y Peacock.

Con una vigencia de más de una década en las pantallas, esta se afianza como una de las series con mayor longevidad a nivel mundial y lo mejor es que todas sus temporadas han sido un éxito.

Regresa Aurelio Casillas

La mayor y más esperada noticia de cara a la última temporada será el regreso de Aurelio Casillas, interpretado nuevamente por Rafael Amaya, quien volverá para retomar su poder, luego de mantenerse ausente de su entorno durante un buen tiempo.

Para lograr ese cometido, “El Señor de los Cielos” debe enfrentar innumerables problemas con sus enemigos y, a su vez, con la justicia norteamericana, la cual lo estará acechando constantemente. Incluso debe tener cuidado con sus aliados.

Elenco con personajes importantes

Otros personajes importantes que marcarán su regreso, serán el de Rutila Casilla y Diana Ahumada, interpretados por Caren Aub e Isabella Castillo, según información del portal El Universal.

La producción también incorporará a un amplio elenco integrado por figuras como Roberto Sosa, Maricela González, Robinson Díaz, Sandra Echeverría, Ximena González-Rubio, Plutarco Haza, Aleida Núñez, Michel Chauvet y Nicolás Haza. Además de otros nombres que irán dándole color a la serie.

Aún se desconoce el número de capítulos que tendrá esta serie, pero la que menos tuvo fue la primera temporada, que contó con 74 capítulos, y la tercera se presentó con 104 capítulos, para un total de más de 700 episodios en total.

Lo que eso asegura es que, al tratarse de la temporada final, lo que parece seguro es que se tratará de un largo maratón, como de costumbre.

Sigue leyendo: