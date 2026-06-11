“Avatar: Fuego y Ceniza” llegará el 24 de junio a Disney+

Una de las películas favoritas para el público en general es la de “Avatar: Fuego y Ceniza”, una producción liderada por James Cameron que no se detiene y ya anunciaron el estreno para el 24 de junio, ahora en alianza con la plataforma de Disney+, según el portal Meristation.

Esta entrega representó un éxito notable previo en las salas de cine en 2025, pero ahora no será necesario, debido a que se podrá divisar a través de la plataforma de streaming desde la comodidad de sus hogares.

“Avatar: Fuego y Ceniza” se une al streaming

Esta tercera cinta titulada “Avatar: Fuego y Ceniza” y mantendrá el hilo de la historia con el recorrido de Jake Sully y Neytiri, ahora plenamente asentados como núcleo familiar dentro de Pandora, pero profundamente marcados por la pérdida de su hijo mayor en los acontecimientos previos.

En esta ocasión, los nuevos personajes adquirirán un poco más de protagonismo, enfocándose en las futuras generaciones. En esta entrega emergerá un nuevo grupo denominado el “pueblo de las cenizas”, siendo una asociación que actúa desde la violencia y la desconexión con la naturaleza, lo que hará que se conviertan en los nuevos enemigos.

La saga de Avatar comenzó en 2009 con la película original ambientada en el año 2154 con las figuras na’vi, que se encargan de impactar con su físico azulado, su sorprendente altura y su armonía espiritual.

Se espera que en los próximos años puedan producirse dos entregas más que cierren el ciclo de estas extrañas especies del “futuro” e incluso se comenta de un final donde puedan volver a la Tierra La cuarta cinta sería estrenada en 2029 y se prevé que la quinta se pueda dar para el 2031.

Sigue leyendo: