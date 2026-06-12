Luis Coronel le envía un mensaje a sus seguidores tras ser el tercer finalista de “La Casa de los Famosos 6”

Alegría, nostalgia y mucha emoción fue lo que se vivió en la gran final de “La Casa de los Famosos 6” y, aunque no fue el ganador, Luis Coronel fue uno de los favoritos de los seguidores del reality durante los 115 días de transmisión.

Agradecido por ese gran apoyo que lo llevó a ubicarse como tercer finalista, el artista le envió un mensaje a todos sus fanáticos, principalmente a las “coronelillas”.

Luis Coronel les agradece a todos sus seguidores por su apoyo

“Esto no fuera posible sin ustedes, sin las ‘coronelitas’ que se que dieron una guerra por mí allá afuera, así como nosotros la estuvimos dando adentro de la casa”, le dejó saber inicialmente Coronel a su club de fans.

Posteriormente, les recordó el fraternal cariño que les tiene: “Las amo, las quiero y les agradezco por todo lo que han hecho por mí. Las llevo conmigo siempre, ´coronelitas´. ¡Bendiciones!”.

Luis fue uno de los participantes más consistentes dentro del reality, con pocos riesgos de eliminación y bastante alejado de las polémicas, aunque siempre tuvo claro a qué lado pertenecía. Aunque eso no le alcanzó para quedarse con los $200.000, sí fue suficiente para seguir recibiendo muchas muestras de amor por parte de sus seguidores.

Luis Coronel no se detiene

La mayoría de los exhabitantes de “La Casa de los Famosos” optaron por descansar y estar con su familia, luego de tantos días aislados del mundo externo, muchos de ellos por más de 100 días, como es el caso de Coronel.

Sin embargo, el descanso al parecer no está en el diccionario de Luis, quien inmediatamente retomó sus proyectos musicales y este viernes anunció el lanzamiento de “Bésame” a través de su plataforma de Instagram, una música regional mexicana con mucho sentimiento que se puede dedicar a una persona en proceso de conquista.

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