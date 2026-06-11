Gran final de “La Casa de los Famosos 6”: Fabio Agostini se va con el premio tras ser el ganador

Con una gran emoción y nostalgia se está llevando a cabo la noche final de “La Casa de los Famosos 6” y, para que estés al tanto de todos los acontecimientos, te mostraremos todas las incidencias.

La rivalidad quedó a un lado y los cinco finalistas se unieron en la sala por última vez, contándose anécdotas y demostrándose todo el cariño que adquirieron los unos a los otros en los 115 días de convivencia dentro de la casa.

Yoridan es el quinto finalista

El primero en conocer su lugar entre los finalistas fue Yoridan Martínez, quien quedó en el quinto lugar, una posición de mucho prestigio por todo lo que tuvo que recorrer para llegar allí.

Yoridan fue un participante que siempre trató de evitar la polémica y “a la calladita” fue escalando hasta ganarse un puesto en la gran final.

Josh queda en el cuarto lugar

Por su parte, uno de los favoritos de un gran grupo de seguidores se quedó en el camino tras quedar como el cuarto finalista.

Este habitante se trata de Josh Martínez, quien fue un ejemplo de lealtad para sus compañeros, de defensor y un tormento para los que no eran parte de su equipo por su forma de ser confrontativa.

Luis Coronel queda en tercer lugar

Mientras que en el tercer lugar quedó Luis Coronel, otro miembro que siempre buscó la estrategia y fue fiel a los suyos.

Tras el anuncio, recibió una gran cantidad de aplausos por parte de los exparticipantes que estuvieron presentes en la gala, principalmente de los “guerreros de la luz”.

Ahora todo se definirá entre Celinee Santos y Fabio Agostini.

Fabio Agostini es el ganador de “La Casa de los Famosos 6”

Luego de una reñida batalla en las votaciones finales, Fabio Agostini dio el golpe definitivo junto a sus seguidores tras convertirse en el ganador de “La Casa de los Famosos” en su sexta temporada.