Maduro dice que desmanteló al Tren de Aragua y niega enviar delincuentes a EE.UU.

Nicolás Maduro afirmó que la banda criminal Tren de Aragua fue derrotada y dejó de operar en el país tras acciones de las fuerzas de seguridad, pese a que Estados Unidos la considera una organización terrorista extranjera.

Durante una visita a una comuna de Caracas, sostuvo que el grupo fue eliminado “con la ley y la Constitución en la mano” y aseguró que el país supuestamente cuenta con altos niveles de seguridad por un sistema policial y de inteligencia que calificó como “uno de los mejores del mundo”.

Maduro también rechazó las acusaciones de que su régimen haya facilitado el envío de delincuentes a Estados Unidos.

Responsabilizó asimismo a sectores de la oposición venezolana, entre ellos a la líder política y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, de haber creado una red de trata de personas que trasladó a miembros del Tren de Aragua a través de la selva del Darién rumbo al país norteamericano.

El dirigente socialista afirmó que entregó hace tiempo presuntas pruebas de esas denuncias tanto al gobierno del expresidente Joe Biden como a la actual administración de Donald Trump.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional originada en Venezuela, que ha cometido delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y trata de personas.

Desde 2018, el grupo se ha expandido por varios países del continente, siguiendo las rutas de la migración venezolana, con presencia en Colombia, Perú, Chile y otras naciones.

En enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que incluyó al Tren de Aragua, junto con carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13, en la lista de organizaciones terroristas.

Las relaciones entre el régimen chavista y Washington se han deteriorado en los últimos meses. Las tensiones aumentaron desde agosto, cuando Estados Unidos desplegó fuerzas militares aeronavales cerca de aguas venezolanas como parte de operaciones antidrogas.

