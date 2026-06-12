Selena Gomez aclaró su comentario en una publicación sobre Taylor Swift: “Jamás insultaría a mis amigos”

La cantante Selena Gomez aclaró la polémica generada por un comentario que escribió en una publicación sobre la presencia de su amiga, la cantante Taylor Swift, en el cuarto partido de las finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs en el Madison Square Garden de Nueva York.

En una publicación de Instagram, MTV hizo un compilado de las estrellas que asistieron al cuarto partido de la final, incluyendo a Taylor Swift, quien acaparó la atención de la noche. Selena Gomez, quien ha tenido una larga amistad con Taylor Swift, dejó el siguiente comentario: “Lol (jajaja)”.

Aunque no ofreció mayores detalles, en redes sociales los usuarios interpretaron este comentario como una burla a Taylor Swift y su presencia en el partido. Incluso, en sus historias de Instagram, la dueña de Rare Beauty escribió un mensaje que avivó las especulaciones. “¡Mucho respeto por el juego! Felicitaciones a la gente que representa. ¡Qué remontada! Qué gracioso que algunos de repente sean fans, lol”, escribió.

En sus historias de Instagram, Selena Gomez aclaró su comentario en la publicación de MTV. “Me desperté y me enviaron muchísimos mensajes de texto. Jamás insultaría a mis amigos, ni fue un insulto. El comentario fue una reacción a la primera imagen de la publicación”, escribió la exestrella de Disney.

Gómez también explicó el contexto detrás del comentario que publicó en sus historias y aclaró que se trataba de una apuesta que hizo con sus amigos. “Aposté con mis amigos en el partido. Los amigos de la cadena de mensajes que publiqué. Perdí, pero estaba provocando a mis rivales, mis amigos”, señaló en Instagram.

Selena Gomez aclaró también que en su vida personal tiene más amigos, además de Taylor Swift, aunque la gente piensa que su única amistad es con la estrella pop. “Créanlo o no, tengo otros amigos en mi vida. Pero rápidamente olvidan que la mayoría asume lo contrario”, escribió.

Taylor Swift y Selena Gomez tienen una larga amistad. Ambas artistas se conocen desde la adolescencia y han desarrollado una gran amistad que ha sobrevivido a los años, la exposición pública, la fama e incluso la apretada agenda de ambas estrellas. Recientemente, durante su participación en el podcast de su esposo Benny Blanco, Selena Gómez reveló que Taylor Swift escribió varias canciones inspiradas en ella y en su amistad.

“Hay una canción que Taylor escribió sobre nosotras y se llamaba ‘Family’. Fue hace más de una década. Sin citar la letra, básicamente dice que tienes estos sueños increíbles, que quieres estar en una película, que en cada multitud te veo”, dijo.

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