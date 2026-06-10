Taylor Swift participó en la premiere de “Toy Story 5” en Los Ángeles

Este martes 9 de junio, Disney Pixar celebró la premiere de “Toy Story 5” en Los Ángeles, California, y en el evento participó Taylor Swift y otras estrellas como Tom Hanks, quien durante todas las entregas ha dado voz al sheriff Woody.

La estrella pop participó del evento y, además, se subió al escenario para interpretar “I Knew It, I Knew You”, la canción que escribió especialmente para la película junto con Jack Antonoff. También cantó “You’ve Got a Friend in Me”, la canción más importante de la franquicia La cantó junto con el compositor y arreglista Randy Newman.

Swift aprovechó el momento para declararse como una fan de estas películas, especialmente de esta quinta entrega. “Para mí significa muchísimo ser una pequeña parte del universo de estas películas. ‘Toy Story 5’ es mi favorita de todas las películas de ‘Toy Story’. Me siento muy afortunada de poder formar parte de esto”.

Incluso, durante su discurso, la estrella pop calificó “Toy Story 5” como “una obra maestra”.

La nueva película animada de Pixar se estrenará en cines el próximo 19 de junio.

Taylor Swift le pidió un autógrafo a Tom Hanks

En algunos videos y fotos que circulan en redes sociales, se puede ver que Taylor Swift llevó un VHS de la primera película de “Toy Story”, estrenada en 1995, y le pidió autógrafos a Tom Hanks y a otros de los actores que dan voz a los personajes de la historia.

Por otro lado, en unas declaraciones que Hanks dio a “Variety” durante la alfombra roja, se pudo saber que el actor también es consciente de lo que significa que Swift sea parte de la película porque ella es una estrella pop. También confesó que la producción mantuvo la participación de la cantautora en la película.

“No lo supimos hasta que, literalmente, llegó el momento. Nos llevaron a una sala insonorizada y nos dijeron: ‘Esta noche a las 9 pm, sonará la verdadera canción de los créditos finales, y es de Taylor Swift’. Y yo pensé: ‘¿Nos lo ocultaron a todos?’”, dijo el actor de 69 años.

Tom Hanks dice que es un placer que Taylor Swift interprete la canción principal de la película. Crédito: Richard Shotwell | AP

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