Arrancan elecciones primarias en NY con urnas abiertas de voto anticipado

En medio de la emoción deportiva que le han dado a la Gran Manzana el inicio de la Copa mundial de fútbol y la expectativa de que los Knicks se alcen con el trofeo de la NBA, este sábado nuevamente arranca la contienda política con la jornada de voto anticipado de las elecciones primarias.

Y mientras hinchas de fútbol y baloncesto se dejan contagiar de la fiebre deportiva, la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York, candidatos a diferentes curules en organismos como Congreso, Asamblea, Senado estatal e incluso la Contraloría del Estado de Nueva York, están haciendo un llamado a los neoyorquinos a que participen de la jornada democrática anticipada.

“La votación anticipada comienza este sábado. No todos los votantes tienen elecciones primarias. Consulta antes de ir y verifica tu partido en amiregistered.vote.nyc y consulta tu boleta y centro de votación en findmypollsite.vote.nyc. Knicks en 5″, aseguró la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York.

Y aunque buena parte de las contiendas parecen no tener enfrentamientos cerrados, algunas de ellas representan duelos fuertes, que según analistas políticos servirán además, entre otras cosas, como un medidor de la influencia del actual alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, quien está respaldando a duros oponentes.

En el Distrito congresional 10, que abarca el Bajo Manhattan y Brooklyn, donde el excontralor de la Ciudad y aliado de Mamdani, Brad Lander, busca desbancar al representante Dan Goldman.

Igualmente, con miras en Washington, en el Distrito 12, que incluye al Upper West Side y el Upper East Side hasta Chelsea y el East Village, la salida del representante Jerrold Nadler ha dejado un escaño vacante y allí Jack Schlossberg, el exrepublicano George T. Conway III y los legisladores estatales Micah Lasher y Alex Bores se enfrentan.

En el Distrito 13 por el Congreso, que incluye partes del Alto Manhattan y El Bronx, el congresista Adriano Espaillat, quien lleva cinco mandatos en el puesto, deberá luchar contra la líder comunitaria Darializa Avila Chevalier, respaldada por Mamdani.

Y en el Distrito 7, que abarca zonas de Brooklyn y Queens, el actual presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, se enfrenta a Claire Valdez, política socialdemócrata, respaldada por el Alcalde, tras la salida de Nydia Velásquez.

Por el puesto de Contralor estatal, el actual jefe de esa oficina, Thomas P. DiNapoli, tiene por primera vez a dos aspirantes, Raj Goyle y Drew Warshaw.

Y en la Legislatura estatal, en el Distrito 13 por el Senado estatal, la actual titular de la curul, la senadora Jessica Ramos, busca su reelección en una paretada contienda contra la asambleísta Jessica González-Rojas.

La campaña NYC Votes, hizo un llamado a los votantes a que aprovechen las ventajas que desde la aprobación de esta opción en 2019 da a los electores poder acudir a las mesas de votación con más tiempo y sin premuras.

“El voto anticipado ofrece a los electores mayor flexibilidad, reduce los tiempos de espera el día de las elecciones y alivia la carga de trabajo del personal electoral, creando una experiencia de votación más agradable para todos”, afirmó NYC Votes.

Tras las elecciones anticipadas, los comicios generales de las primarias serán el martes 23 de junio cuando se conocerá a los ganadores, quienes por ser Nueva York de amplia mayoría demócrata se da por descontado que si no hay situaciones extraordinarias, se convertirán en los tenedores de las curules por las que compiten.

Datos y horarios sobre elecciones anticipadas