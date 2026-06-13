Avioneta se estrelló en East River en Queens, Nueva York; 2 ocupantes rescatados

Poco después de despegar, un hidroavión se estrelló en el East River, cerca del puente Throgs Neck en Queens (NYC) esta mañana.

El hidroavión estaba despegando desde las aguas frente a Riverside Drive y la calle 158, en Whitestone, alrededor de las 9:20 a.m. del sábado, cuando chocó contra una ola grande y volvió a estrellarse contra el agua, según los primeros informes por radio.

Una embarcación privada que se encontraba cerca acudió rápidamente al lugar y aseguró la aeronave con cuerdas para mantenerla a flote, porque se estaba hundiendo, indicó Daily News.

Una unidad marítima de los bomberos (FDNY) llegó con prontitud y rescató a los dos ocupantes del avión. Las lesiones que sufrieron fueron leves, indicó un portavoz. Sus nombres no han sido divulgados. Las cuadrillas trabajaban para remolcar la aeronave sumergida hasta la orilla.

“Debido a la actividad del @FDNY se prevén retrasos en el tráfico, cierres de vías, interrupciones en el transporte público y una fuerte presencia de personal de emergencia en la zona de Riverside Drive y la calle 158 en Queens. Considere rutas alternativas y prevea tiempo adicional para sus desplazamientos”, advirtió en Twitter/X el Departamento del Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM).

En un caso similar, en marzo de este año una avioneta con dos personas a bordo se estrelló en el río Hudson al este del Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York, en el condado Orange. Ese incidente recordó lo sucedido de 15 enero de 2009, conocido como “el milagro del Hudson”, cuando un avión de la hoy desaparecida aerolínea “US Airways” que acababa de despegar del aeropuerto LaGuardia (Queens) con destino a Charlotte (Carolina del Norte) presentó una falla en ambos motores tras embestir una banda de gansos. Ante la emergencia el comandante Chesley Sullenberger y su copiloto Jeff Skiles tuvieron apenas unos segundos para tomar decisiones claves.

En septiembre de 2024 un jurado determinó una compensación de $116 millones de dólares para la familia del joven Trevor Cadigan, una de las cinco personas que murieron cuando una nave turística de Liberty Helicopters sin puertas se estrelló y se hundió en el East River de Nueva York el 11 de marzo de 2018. Las otras cuatro víctimas fueron identificadas como Tristan Hill (30), Daniel Thompson (34), el bombero texano Brian McDaniel (26) y la turista argentina Carla Vallejos, de 29 años.