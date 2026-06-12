¿Te inflamas después de comer sano? 3 combinaciones de alimentos que debes evitar

La inflamación es una condición que se relaciona, en la mayoría de los casos, con dietas ricas en azúcares refinados, grasas trans y ultraprocesados, o con la sensibilidad a ciertos alimentos. Sin embargo, incluso comiendo “sano” y balanceado, existen al menos tres combinaciones de alimentos que pueden generar inflamación crónica.

Expertos afirman que este problema es la nueva pandemia de nuestro siglo, ya que se asocia al 60% de las muertes en el mundo, según datos de The Economic Times. Pero, ¿de qué hablamos exactamente? Se trata de inflamación crónica cuando el sistema inmunitario del cuerpo permanece persistentemente activo, liberando moléculas que dañan las células y los tejidos.

Este estado constante es un factor de riesgo clave para desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades hepáticas, trastornos autoinmunes y condiciones neurodegenerativas como el Alzheimer.

La obesidad, el estrés y la falta de sueño son factores que pueden contribuir a la inflamación, por lo que los expertos y estudios coinciden en aplicar estrategias en la alimentación.

El orden de los factores sí altera el resultado

La nutrióloga Adriana Pinillo explica que no solo basta con comer balanceado y sano; también hay que evitar ciertas combinaciones de alimentos que el 80% de las personas hace a diario sin saber el daño que se están causando.

La inflamación no discrimina entre jóvenes o adultos mayores. Según la experta, “la causa muchas veces está siendo ignorada porque no saben que hay alimentos que no se deben combinar, o que existen mezclas que son fatales”.

En palabras sencillas, nuestro sistema digestivo no funciona como una batidora donde se agrega todo y ya está listo para digerir. El proceso, aunque no es complejo, tiene varios niveles: cada alimento necesita tiempos distintos, un pH de acidez diferente y enzimas digestivas específicas.

“Cuando tú mezclas sin un orden, lo que pasa dentro tiene un nombre: fermentación bacteriana acelerada. ¿El resultado? Mucho gas, distensión y dolor”.

Por esta razón, la especialista hace énfasis en aprender a no mezclar ciertos alimentos para mejorar la digestión y prevenir el malestar. En detalle, advierte sobre las tres combinaciones más comunes que deberías evitar:

1. Carbohidratos refinados + lácteos con grasa

“¿Pan blanco con queso crema? Una combinación deliciosa pero pesada: la mezcla de harinas refinadas y lactosa es la receta perfecta para la fermentación y el malestar digestivo. Crédito: Shutterstock

Aunque es muy normal para una persona promedio desayunar un sándwich de pan blanco con queso crema, esta combinación es un potencial agente inflamatorio.

El motivo: “Esos carbohidratos se fermentan en el colon; pero como tienen harina de trigo, son difíciles de digerir. Si a eso le sumas la lactosa, que tampoco se procesa tan bien, ahí tienes el combo perfecto para un malestar seguro”.

2. Grasa + fibra (en especial si no tienes vesícula)

Cuando una persona no tiene vesícula, el hígado manda la bilis directamente al intestino, pero en un goteo muy lento.

El motivo: “Cuando comes grasa junto con brócoli o con repollo, no hay suficiente bilis para poder procesarla, y el resultado es diarrea, náuseas e inflamación abdominal“. La raíz del problema no está en el brócoli, sino en las grasas con las que lo cocinas.

3. Proteína animal + fruta dulce

Una de las combinaciones más inflamatorias y comunes es terminar el almuerzo y beber un jugo de fruta, comer una fruta fresca o elegir un postre frutal. Comer proteína animal con vegetales o puré es una excelente fuente de nutrientes; sin embargo, el caos empieza al final.

El motivo: El problema real está en el orden de digestión. Aunque la fruta se coma al último, su azúcar se digiere en los primeros 30 minutos, mientras que la proteína tarda unas 2 horas aproximadamente. Al combinarlos, la fruta se queda atrapada esperando su turno y empieza a fermentarse justo cuando el cuerpo está en pleno proceso de digestión de la carne.

Para Pinillo, el problema no es lo que comes, sino cómo lo comes, ya que ciertas mezclas son muy difíciles de tolerar para el organismo.

“No se trata de privarte de nada, se trata de aprender a ordenar: las frutas solas, la grasa en poca cantidad y los lácteos muy lejos de las comidas pesadas”, concluye.

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