David Beckham celebró en Hollywood con todos sus hijos, menos con Brooklyn

David Beckham sumó una nueva página a una historia que hace tiempo dejó de escribirse únicamente en las canchas. Este 12 de junio, el excapitán de Inglaterra recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se convirtió en el primer futbolista en obtener ese reconocimiento, una distinción reservada para figuras que han dejado huella en la cultura popular y el entretenimiento.

La ceremonia, celebrada en Hollywood Boulevard, reunió a buena parte de su entorno más cercano. Victoria Beckham estuvo presente junto a Romeo Beckham, Cruz Beckham y Harper Beckham. Entre los invitados también figuraron Tom Cruise, Eva Longoria y Pepe Bastón, quienes acompañaron al inglés en uno de los momentos más significativos de su trayectoria pública.

Pero mientras las cámaras captaban los abrazos y las felicitaciones, una ausencia llamó especialmente la atención. Brooklyn Beckham, el hijo mayor del matrimonio, no asistió al evento pese a encontrarse en Estados Unidos y residir a poca distancia del lugar donde se desarrolló el homenaje.

Reconocimiento que trasciende el deporte

Con evidente emoción, Beckham repasó durante su discurso el recorrido que lo llevó desde el East End de Londres hasta uno de los reconocimientos más emblemáticos de Hollywood.

“Jamás habría imaginado que un futbolista inglés de clase trabajadora alcanzaría un honor así”, expresó ante los asistentes.

El exjugador también dedicó palabras de agradecimiento a entrenadores, compañeros de equipo y aficionados que marcaron distintas etapas de su carrera. Sin embargo, el mensaje más personal estuvo dirigido a su familia.

Al referirse a Victoria y a sus hijos, aseguró que son “la razón para levantarse cada mañana”, una frase que provocó una cálida reacción entre los presentes.

Tom Cruise, encargado de presentarlo durante la ceremonia, recordó la influencia que tuvo la llegada de Beckham al LA Galaxy en 2007 y destacó la disciplina que lo convirtió en una figura reconocida mucho más allá del fútbol. El actor definió su recorrido profesional como “una auténtica historia de Hollywood”.

El homenaje de Victoria y la ausencia que persiste

Otro de los momentos destacados llegó cuando Victoria Beckham tomó la palabra para hablar sobre el hombre detrás de la figura pública: “La mayoría conoce a David como deportista, hombre de negocios y activista, pero detrás de esos títulos hay un hombre definido por su carácter”, afirmó.

La diseñadora también resaltó las cualidades que, según ella, han acompañado a su esposo desde sus primeros años en Londres: “Su impulso, su determinación y su ambición son conocidos por todos”, señaló antes de concluir: “Estoy muy orgullosa de todo lo que has conseguido hasta ahora”.

Aun así, la celebración volvió a poner sobre la mesa la distancia que existe entre Brooklyn Beckham, su esposa Nicola Peltz y el resto de la familia. Diversos medios han informado durante los últimos meses sobre tensiones que todavía no encuentran solución.

Según reportó People, David y Victoria han intentado acercarse a su hijo mayor en distintas ocasiones, aunque hasta ahora esos esfuerzos no habrían prosperado.

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