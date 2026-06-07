Trump afirma que “pagaría lo que merecen” a implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero

El presidente Donald Trump aseguró que respaldaría compensaciones económicas para algunas de las personas procesadas por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos casos de acusados por agresiones a agentes de policía.

Afirmó que muchos fueron víctimas de una persecución política y que sus vidas quedaron destruidas por las investigaciones judiciales.

Durante una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News, Trump defendió la creación de un fondo vinculado a lo que su administración denominó la lucha contra la “instrumentalización” o uso político del gobierno. Al ser consultado sobre si quienes atacaron a policías durante los disturbios deberían recibir dinero de los contribuyentes, respondió que no descartaba esa posibilidad.

“No me inclinaría a decirlo, pero tengo que verlo”, declaró el mandatario cuando la moderadora Kristen Welker le preguntó específicamente sobre los acusados de agredir a agentes del orden.

“Si por mí fuera, les pagaría lo que se merecen”, afirmó.

Trump aseguró que algunos acusados perdieron empleos, relaciones familiares e incluso hubo personas que se suicidaron después de enfrentar las investigaciones. “La gente ha sufrido mucho”, sostuvo.

Acusó asimismo a la administración del expresidente demócrata Joe Biden de haber utilizado el sistema judicial con fines políticos.

Un juez federal bloqueó temporalmente su implementación a finales de mayo mientras se resuelve una demanda que busca impedir su puesta en marcha. Además, el fiscal general interino, Todd Blanche, había declarado ante legisladores que la administración no seguiría adelante con el programa.

Trump posteriormente afirmó que consultaría con sus abogados sobre la situación.

El ataque al Capitolio ocurrió mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Biden en las elecciones de 2020. Unas 1,600 personas fueron acusadas en relación con los disturbios y más de 1,100 habían sido sentenciadas al concluir la administración anterior.

Los enfrentamientos dejaron más de 140 agentes de policía heridos. Las investigaciones documentaron episodios en los que manifestantes utilizaron objetos como gas pimienta, astas de bandera y pistolas eléctricas contra las fuerzas de seguridad. Videos grabados durante la jornada también muestran agresiones a oficiales y la irrupción forzada en el edificio.

Trump, sin embargo, insistió en que muchos acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad por temor a recibir largas condenas y reiteró sus críticas a las autoridades encargadas de las investigaciones. También afirmó que quienes administren el eventual fondo deberán analizar cada caso de manera individual para determinar quiénes merecen una compensación.

Durante la misma entrevista, el presidente volvió a cuestionar sin presentar pruebas los resultados electorales de 2020 y expresó dudas sobre el conteo de votos en las recientes elecciones celebradas en California. Cuando se le pidió evidencia de sus afirmaciones sobre fraude electoral, respondió: “Lo único que tengo que hacer es mirar”.

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