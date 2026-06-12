Becky G sufre ataque de ansiedad en su llegada a CDMX para el Mundial: “Me están dando un poco de miedo”

Nadie se quiso perder la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Ciudad de México este jueves, ni siquiera Becky G. No obstante, la experiencia en su llegada probablemente no querrá repetirla tras sufrir un ataque de ansiedad después de ser interceptada por un gran número de periodistas y aficionados que no la dejaban transitar con normalidad.

La cantante de música urbana llegó previo a la ceremonia inaugural del evento y, entre un grupo de fans con intenciones de tomarse fotos y periodistas con ganas de realizarle una entrevista, le terminaron encerrando en un círculo tan pequeño que no podía ni moverse.

Becky G sufre un ataque de ansiedad

Aunque trató de ser sumamente amable, la cantante de raíces mexicanas tuvo que sincerarse ante los medios tras sentirse asfixiada y vulnerable por el caos que se creó en su llegada.

“Necesito un poco de espacio, por favor“, rogaba Becky G, mientras trataba de avanzar de forma rápida con una gorra y un tapabocas, aunque le era imposible. Esto se evidenció tras las imágenes mostradas en el portal de Despierta América, donde capturaron todos los detalles en ese momento de tensión.

La artista de 29 años intentó responder una pregunta, pero no pudo continuar sin antes solicitar la colaboración de los medios: “Me siento super emociona…”, se detuvo, para continuar diciendo: “Perdón, tengo un poquito de ansiedad en este momento porque ustedes me están dando un poco de miedo“.

Becky G fue a apoyar a México en su debut

Becky G finalmente pudo declarar solamente que estaba emocionada tras sentir un acoso que le generó mucha incomodidad y, por lo tanto, simplemente trató de mantener la calma para no perder el control.

La artista urbana asistió a la ceremonia de apertura del Mundial y también al choque inaugural de la selección azteca, donde se llevaron el triunfo con un marcador final de 2-0 ante Sudáfrica.

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