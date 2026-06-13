Feid sorprende a sus fans con un mixtape

Las redes sociales son la plataforma principal para que los artistas puedan darle publicidad a cada uno de sus eventos y novedades para sus fanáticos. No obstante, en esta ocasión Feid eligió una estrategia diferente y lanzó un mixtape sorpresa este jueves.

El cantante colombiano se convirtió en una de las voces favoritas del reguetón romántico y con cada uno de sus temas, logra que una comunidad se identifique por la pasión que le imprime a sus letras. No obstante, en esta ocasión quiso demostrar que puede innovar un poco más allá sin perder su sello.

Feid lanza mixtape de cinco canciones

Con una publicación en su cuenta personal de Instagram este jueves, el colombiano informó que “El Moco Verde” ya estaba disponible en las distintas plataformas.

Este mixtape cuenta con cinco canciones y la mayoría cuentan con colaboraciones. Feid se une a Granuja en “Los Cuervos” y “50 Mil Piex“. Mientras que Sfera Ebbasta colabora en el tema “Piensa en mí” y en “They are ready know” hace junte con Music HB. La única canción en la que el único intérprete es él es la de “Recreo“.

¿Feid sale de su zona de confort?

Con este nuevo proyecto, el colombiano mostró una nueva faceta de su talento, produciendo canciones al ritmo del hip-hop al estilo neoyorquino con letras igualmente un poco más pesadas, pero igualmente con mención principalmente al género femenino.

Donde lanza el estilo más similar a lo que él transmite habitualmente es en el tema “Pienxa en mí”, el cual interpreta con Sfera Ebbasta y, aunque no son las pistas que acostumbra, es un estilo un poco más lento al de los otros cuatro temas del mixtape, un ritmo de reguetón lento con una letra combinada entre español e italiano.

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