Mundial 2026: juegos de hoy 13 junio, resultados y posiciones de la fase de grupos

El Mundial 2026 sigue en su tercera jornada este sábado 13 de junio con tres partidos, el debut esperado de Brasil y el regreso de Haití a una Copa del Mundo.

Mientras que los tres anfitriones han dado la talla y ninguno sumó derrota en su primer partido del Mundial. Qatar permanece como el único país que ha perdido como anfitrión en el debut de una Copa del Mundo.

Partidos de 13 de junio del Mundial 2026:

⚽ Mundial FIFA 2026 Jornada de Hoy | Horario del Este (ET) Grupo Partido Hora ET Estadio Transmisión Grupo B 🇶🇦 Qatar vs. 🇨🇭 Suiza 3:00 PM 🏟️ Levi’s Stadium

Santa Clara, California FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo C 🇧🇷 Brasil vs. 🇲🇦 Marruecos 6:00 PM 🏟️ MetLife Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo C 🇭🇹 Haití vs. 🏴 Escocia 9:00 PM 🏟️ Gillette Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET). “` “`“`

Resultados de ayer 12 de junio en el Mundial 2026

Canadá empató 1-1 ante Bosnia Herzegovina en el debut del Mundial 2026 del Grupo B en un partido que mereció más.

Mientras que Estados Unidos debutó en gran forma con una victoria 4-1 ante Paraguay, uno de sus mejores partidos en la historia de los Mundiales. EE.UU queda liderando el Grupo D con +3 de goles y un pie en los 16avos.

⚽ Mundial FIFA 2026 Posiciones actualizadas tras la primera jornada 🏆 Grupo B Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 🇨🇦 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1 2 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1 3 🇶🇦 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 🇨🇭 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0 🏆 Grupo D Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 🇺🇸 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 🇦🇺 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 🇹🇷 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0 4 🇵🇾 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 Nota: El Grupo B aún no está completo debido a que Qatar y Suiza debutan posteriormente. Estados Unidos lidera el Grupo D tras vencer 4-1 a Paraguay y posee la mejor diferencia de goles del sector (+3). “` “`“`

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