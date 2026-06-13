Mundial 2026: juegos de hoy 13 junio, resultados y posiciones de la fase de grupos
Brasil hace su estreno en un gran partido contra Marruecos, cuarto lugar en Qatar 2022
El Mundial 2026 sigue en su tercera jornada este sábado 13 de junio con tres partidos, el debut esperado de Brasil y el regreso de Haití a una Copa del Mundo.
Mientras que los tres anfitriones han dado la talla y ninguno sumó derrota en su primer partido del Mundial. Qatar permanece como el único país que ha perdido como anfitrión en el debut de una Copa del Mundo.
Partidos de 13 de junio del Mundial 2026:
Resultados de ayer 12 de junio en el Mundial 2026
Canadá empató 1-1 ante Bosnia Herzegovina en el debut del Mundial 2026 del Grupo B en un partido que mereció más.
Mientras que Estados Unidos debutó en gran forma con una victoria 4-1 ante Paraguay, uno de sus mejores partidos en la historia de los Mundiales. EE.UU queda liderando el Grupo D con +3 de goles y un pie en los 16avos.
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