Canadá niega el visado a Thomas Partey por antecedentes judiciales en Inglaterra

La FIFA confirmó este viernes que el mediocampista estrella de la selección de Ghana Thomas Partey no podrá ingresar a territorio canadiense para el debut de su equipo el próximo miércoles 17 de junio contra Panamá en Toronto, luego de que el Gobierno de Canadá le denegara formalmente el visado de entrada.

El futbolista de 32 años se encuentra actualmente en la base de entrenamiento de las ‘Black Stars’ en Boston, Estados Unidos, y tendrá que permanecer en suelo estadounidense a la espera de que su selección dispute los siguientes compromisos de la fase de grupos en las sedes coanfitrionas.

A través de un comunicado emitido por el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA informó “que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el Gobierno canadiense”.

Asimismo, la institución recordó a las federaciones participantes que los procesos migratorios son competencia exclusiva y soberana de cada Gobierno.

Procesos judiciales en Inglaterra

Aunque el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) no ha ventilado de forma pública los pormenores del rechazo, la cadena de televisión local Sportsnet y diversos medios internacionales vinculan directamente la decisión con los graves problemas legales que el actual jugador del Villarreal arrastra en el Reino Unido.

Partey enfrenta un proceso penal en Inglaterra donde se le acusa de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, derivados de las denuncias presentadas por cuatro mujeres por incidentes presuntamente ocurridos entre los años 2020 y 2022 (época en la que militaba en el Arsenal de la Premier League). Pese a que el volante se ha declarado completamente inocente y se encuentra en libertad condicional a la espera del juicio definitivo, la legislación canadiense es sumamente estricta en estos ámbitos.

La ausencia del exjugador del Atlético de Madrid rompe por completo los planes de la dirección técnica de Ghana para el estreno en el Grupo de la competencia.

Partey es el termómetro y el capitán sin brazalete del mediocampo africano, registrando 58 partidos internacionales con la camiseta de las ‘Black Stars’ y habiendo sido una pieza inamovible durante la Copa del Mundo de Catar 2022.

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