NYPD desplegará “toda su fuerza” contra la trata sexual durante el Mundial 2026

La Departamento de Policía de Nueva York reforzará sus esfuerzos contra la trata de personas con fines sexuales durante la Copa del Mundo, en el marco de un operativo especial que se activará ante el aumento esperado de visitantes y movimiento en la ciudad, informaron funcionarios al New York Post.

“Nos preparamos para el volumen de tráfico y la probabilidad de que haya más víctimas de trata que pasen por nuestra ciudad”, explicó el inspector Gary Marcus, jefe de la Unidad de Víctimas Especiales del NYPD.

Señaló que la estrategia se centrará en puntos de alto tránsito como terminales de autobuses, estaciones de tren y otros nodos de transporte.

Marcus indicó que, además de zonas de transporte clave como Penn Station, la policía también prestará atención a áreas conocidas por la actividad de prostitución, entre ellas corredores en East New York, en Brooklyn, y tramos de Roosevelt Avenue en los vecindarios de Corona y Jackson Heights, en Queens.

Asimismo, detalló que el despliegue forma parte de un plan preventivo en el contexto del torneo internacional de fútbol, que incluye partidos en distintas ciudades de Norteamérica, con encuentros programados en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, incluido el MetLife Stadium.

El NYPD, explicó, también está trabajando con sectores que podrían entrar en contacto con posibles víctimas, como trabajadores de la industria hotelera y personal hospitalario, a quienes se les capacita para identificar señales de alerta.

“No se parece a lo que uno esperaría ver en las películas”, señaló Marcus al New York Post.

Entre esas señales, mencionó posibles víctimas que no visten adecuadamente para el clima, presentan lesiones sin atender o muestran dificultad para responder preguntas básicas sin la intervención de terceros.

Por su parte, Kathleen Baer, subcomisionada del NYPD para Políticas y Planificación sobre Violencia de Género, destacó la coordinación con agencias de apoyo y fiscales locales para facilitar la asistencia a las víctimas y fortalecer los casos judiciales contra los responsables, señaló el mismo medio.

“Lo hemos visto a lo largo de la historia, y no será diferente con la FIFA: cuando hay una gran afluencia de gente, la demanda aumenta”, afirmó Baer, quien previamente trabajó en la Fiscalía de Distrito de Brooklyn.

Añadió que el NYPD actuará “con toda su fuerza” para responder a estos casos y garantizar apoyo institucional.

Las autoridades también advirtieron que las víctimas de trata pueden incluir tanto residentes locales como personas trasladadas desde otros países. Baer explicó que en muchos casos los explotadores retienen documentos de identidad, controlan el acceso a recursos básicos y generan dependencia económica y psicológica.

El inspector recordó además casos de víctimas menores de edad y subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para detectar estos delitos. “Esa simple llamada telefónica puede salvar una vida”, dijo.

El NYPD recordó que las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través de su línea contra la trata de personas al 646-610-7272, o mediante Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477), así como en español al 1-888-57-PISTA (74782), según el New York Post.

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