NYPD entrena agentes para neutralizar drones ante amenazas durante el Mundial FIFA 2026

El Departamento de Policía de Nueva York entrenó a un grupo especializado de agentes para desactivar drones electrónicamente y retirarlos de espacios aéreos restringidos, una medida que busca reforzar la seguridad durante los próximos eventos de la Copa Mundial de la FIFA que se celebrarán en Nueva York y Nueva Jersey entre junio y julio.

La comisionada de policía Jessica Tisch advirtió que el auge de estas tecnologías representa un nuevo desafío para las autoridades, publicó Daily News.

“Las tácticas que antes pertenecían a los ejércitos ahora están al alcance de grupos más pequeños e individuos”, declaró Tisch durante una rueda de prensa en One Police Plaza. “El panorama de amenazas ha cambiado, la tecnología ha cambiado y nuestras capacidades deben cambiar con ella”, agregó.

La funcionaria explicó que los agentes trabajarán junto al FBI durante los partidos y actividades relacionadas con el Mundial. Posteriormente, el NYPD prevé utilizar estas capacidades de forma permanente en eventos masivos, investigaciones antiterroristas y otras operaciones de seguridad pública.

Hasta la aprobación el año pasado de la llamada Ley de Cielos Más Seguros, la capacidad para neutralizar drones estaba reservada principalmente al FBI. Ahora, varias agencias locales y estatales pueden participar en estas labores tras recibir formación especializada.

No utilizarán armas para derribar drones

De acuerdo con el Daily News, decenas de funcionarios, incluidos miembros del NYPD y de otras agencias municipales y estatales, fueron entrenados recientemente por el FBI en Alabama en el uso de tecnología antidrones.

Las autoridades aclararon que estos sistemas no utilizan armas para derribar aeronaves no tripuladas.

Tisch reconoció que la posibilidad de un ataque con drones es una de sus principales preocupaciones en materia de seguridad. En ese contexto, reveló que el NYPD invirtió $6.5 millones de dólares en los últimos meses para adquirir equipos de mitigación de drones.

Aunque evitó confirmar incidentes recientes, la comisionada aseguró que el departamento mantiene dispositivos de seguridad activos en eventos multitudinarios, como las concentraciones de aficionados afuera del Madison Square Garden durante los playoffs de los Knicks.

El NYPD ha incrementado progresivamente el uso de drones desde que lanzó su programa especializado a finales de 2018. En 2024 comenzó a utilizarlos como primeros intervinientes bajo el argumento que estas aeronaves pueden llegar a escenas del crimen antes que las patrullas atrapadas en el tráfico y captar evidencias desde el aire.

La policía también emplea drones para operaciones de rescate acuático y para monitorear situaciones de riesgo en el sistema de metro.

Datos oficiales citados por el Daily News indican que el NYPD utilizó drones 2,595 veces durante el primer trimestre de este año. De ese total, 2,075 operaciones correspondieron a respuestas iniciales ante emergencias, mientras que otras se destinaron a vigilancia en azoteas, eventos masivos y control de tráfico y aglomeraciones.

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