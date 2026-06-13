Solo el 3% de detenidos por ICE tiene antecedentes por delitos violentos, revela estudio

Un análisis de datos gubernamentales revela que únicamente el 3% de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los primeros 14 meses del segundo mandato de la administración de Donald Trump tenía antecedentes por delitos violentos.

El estudio realizado por ABC News se elaboró a partir de información obtenida mediante solicitudes de acceso a registros públicos y bases de datos oficiales del ICE, en coordinación con el Proyecto de Datos de Deportación y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington.

Más de 400,000 detenciones sin antecedentes violentos

De acuerdo con los datos analizados, la aplicación de la política migratoria alcanzó a más de 438,537 personas detenidas entre el 20 de enero de 2025 y el 11 de marzo de 2026.

Dentro de ese total, solo 13,018 personas contaban con antecedentes por delitos violentos, definidos en el análisis como homicidio, agresión sexual, robo o asalto.

El informe también señala que más de 400,000 personas detenidas no tenían antecedentes penales violentos, incluyendo padres y cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Detenciones bajo la administración Trump

Los datos reflejan un incremento en el número de personas bajo custodia migratoria, que actualmente ronda los 60,000 detenidos, frente a un máximo de 39,748 registrados en noviembre de 2023 durante la administración anterior.

Aunque las cifras totales han aumentado, el porcentaje de detenidos con antecedentes violentos se mantiene en niveles similares a administraciones previas.

Impacto en familias y ciudadanos estadounidenses

El análisis también muestra el impacto familiar de las detenciones. En los primeros ocho meses de 2025, el ICE arrestó a aproximadamente 14,450 padres de niños nacidos en Estados Unidos, una cifra cercana al total anual de años anteriores.

En el mismo periodo, más de 9,700 menores habrían visto al menos a uno de sus padres detenido, mientras que más de 7,000 padres fueron deportados.

De los padres deportados, 265 tenían antecedentes por delitos violentos, mientras que la mayoría no contaba con historial criminal de ese tipo.

Asimismo, el ICE detuvo a 4,843 cónyuges de ciudadanos estadounidenses, de los cuales más de 2,000 fueron deportados, incluyendo 165 con antecedentes violentos.

Debate sobre la política migratoria

La administración Trump sostiene que su estrategia está enfocada en la captura de criminales peligrosos. Sin embargo, los datos indican que la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes por delitos violentos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que los operativos se concentran en personas con historial criminal, aunque organizaciones y analistas advierten que el alcance de las detenciones es mucho más amplio.

Consecuencias sociales y económicas

Especialistas como Andrea Flores, de Securing America’s Promise, advierten que las políticas de deportación podrían tener efectos profundos en la estructura familiar y económica de miles de hogares en Estados Unidos.

Mientras tanto, el DHS sostiene que los procedimientos migratorios incluyen opciones para que los padres decidan si sus hijos permanecen con ellos o con familiares designados.

Metodología del análisis

El informe de ABC News se basó en datos obtenidos mediante solicitudes Ley de Libertad de Información (FOIA), registros del ICE y bases del sistema PERSIST, que da seguimiento a casos migratiros, además de documentos I-213 utilizados en arrestos migratorios.

Los investigadores cruzaron múltiples bases de datos para rastrear casos individuales desde la detención hasta la deportación, aunque reconocen que las cifras podrían estar subestimadas debido a limitaciones en los registros disponibles.

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