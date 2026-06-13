Captan a presunto trabajador vinculado a ICE usando playera de la selección mexicana y genera polémica

La victoria de la Selección Mexicana en el arranque del Mundial 2026 no solo generó celebraciones entre los aficionados, también provocó una polémica en redes sociales luego de que un hombre señalado como presunto trabajador de un programa administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego, California, fuera visto usando un jersey camiseta de México al salir de un edificio federal.

El video empezó a ganar atención en redes sociales y provocó distintas reacciones entre usuarios. A partir de su difusión, surgieron opiniones encontradas sobre el significado de portar símbolos nacionales mientras se está vinculado a funciones relacionadas con la vigilancia migratoria en Estados Unidos.

Cuestionan a presunto empleado de programa migratorio

Durante el momento captado en video, varias personas se acercaron al hombre para reprocharle que portara los colores de México mientras presuntamente trabaja en una estructura relacionada con el monitoreo de inmigrantes.

Entre los reclamos se escuchan cuestionamientos sobre su empleo y comentarios que ponen en duda cómo puede desempeñar esas funciones mientras utiliza una prenda asociada a la comunidad mexicana.

Las expresiones de inconformidad se centraron principalmente en el papel que desempeña el programa al que presuntamente estaría vinculado y en el impacto que este tipo de mecanismos tienen sobre familias migrantes.

¿Qué es ISAP y cuál es su función?

El hombre fue identificado por activistas como un supuesto integrante del Programa de Supervisión Intensiva de Comparecencia (ISAP), iniciativa administrada por ICE.

Este sistema utiliza herramientas tecnológicas, monitoreo y gestión de casos para dar seguimiento a personas que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos sin permanecer detenidas.

Entre las medidas utilizadas se encuentran verificaciones periódicas, controles de cumplimiento y mecanismos de supervisión que permiten a las autoridades monitorear a quienes están sujetos a procedimientos migratorios.

Para el gobierno estadounidense, el programa representa una alternativa a la detención. Sin embargo, algunas familias migrantes consideran que estas medidas generan presión y afectan su vida cotidiana debido a las obligaciones que deben cumplir mientras sus casos continúan abiertos.

La publicación que impulsó el debate

La grabación fue compartida por el usuario de Instagram Arturo González quien se presenta como activista y suele documentar actividades relacionadas con ICE.

Tras publicar el video, González señaló que observar a una persona vinculada a un sistema de supervisión migratoria usando la camiseta mexicana resulta un contraste difícil de ignorar para muchas personas afectadas por esos procesos.

También recordó que ISAP participa en tareas de seguimiento a inmigrantes que enfrentan procedimientos de expulsión, una situación que ha sido motivo de críticas por parte de organizaciones y activistas.

Mundial 2026 y preocupación entre migrantes

La controversia surge además en medio de la atención que ha generado la participación de agencias federales en temas relacionados con la seguridad del Mundial 2026.

Meses atrás se informó que ICE tendría participación en labores vinculadas al evento deportivo, lo que despertó preocupación entre algunos sectores de la comunidad migrante ante la posibilidad de mayores controles.

El episodio ocurrió precisamente el mismo día en que la Selección Mexicana inició su participación en el torneo con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, resultado que fue celebrado por miles de aficionados dentro y fuera de Estados Unidos.

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